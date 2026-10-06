Vídeo | Trece detenidos y 30 Mossos heridos tras los graves disturbios por la vivienda en Barcelona

La manifestación por la vivienda convocada por el Sindicat de Llogateres, a 5 de octubre de 2026, en Barcelona

Los disturbios registrados tras la manifestación por la vivienda en Barcelona se han saldado provisionalmente con trece personas detenidas y 30 agentes de los Mossos d'Esquadra heridos leves. Entre los arrestados por "desórdenes públicos" se encuentra una menor de edad, mientras que el resto son hombres mayores de edad.

Los altercados se desplazaron durante la noche del lunes hasta Plaça Catalunya, después de que los activistas llegasen desde el cercano cruce de paseo de Gràcia con Gran Via. Según los Mossos, "las acciones violentas se han mantenido activas hasta la medianoche".

Durante los incidentes se levantaron 28 barricadas y se registraron hasta 22 incendios, que fueron extinguidos por los Bombers de Barcelona con protección policial.

Lanzamiento de piedras, adoquines y botellas

Los Mossos atribuyen los principales incidentes a "grupos violentos de personas encapuchadas" que, según el cuerpo, atacaron las líneas policiales con extintores, palos de madera y hierro, piedras, adoquines, cuchillos y botellas de vidrio con líquido.

Relacionado UGT y CCOO convocan una huelga general de 24 horas este otoño por la crisis de la vivienda

La policía catalana asegura que realizó varias intervenciones para dispersarlos, pero los participantes continuaron utilizando materiales de obras cercanas a la Rambla y efectuando lanzamientos de piedras contra los agentes. También se quemaron materiales de obra en la calle Pelai y bicicletas estacionadas en la vía pública.

Según los Mossos, algunos de los encapuchados utilizaron además el campamento instalado en Plaça Catalunya para refugiarse y evitar la actuación policial.

El cuerpo afirma haber realizado "un uso selectivo de lanzaderas" ante la intensidad de los ataques y con el objetivo de restablecer la situación. El balance provisional tras finalizar los incidentes queda en 13 detenidos por desórdenes públicos y 30 agentes heridos leves.