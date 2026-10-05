UGT y CCOO convocan una huelga general de 24 horas este otoño por la crisis de la vivienda

Cientos de manifestantes y una pancarta con lema "Hacia la huelga general" durante una concentración para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda.

UGT y CCOO han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño para reclamar medidas frente a la crisis de acceso a la vivienda y defender salarios que permitan a los trabajadores afrontar el coste de la vivienda. La fecha concreta todavía está pendiente de determinar y será analizada junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sociales.

Las dos principales centrales sindicales han anunciado la decisión este lunes, después de reunir a sus órganos de dirección. El objetivo, según el comunicado conjunto, es movilizar a los trabajadores por el derecho a la vivienda y por unos salarios dignos para poder acceder a ella.

La convocatoria se produce después de las movilizaciones celebradas este fin de semana en distintas ciudades españolas y del creciente respaldo a una huelga general por la crisis de la vivienda. UGT y CCOO incorporan así las reivindicaciones del movimiento de inquilinos a su agenda de movilización sindical.

Relacionado El Gobierno rescata los decretos de vivienda para aprobarlos en la Diputación Permanente del Congreso sin depender de Junts

La fecha de la huelga todavía está pendiente

UGT y CCOO negociarán ahora con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas la fecha definitiva del paro. La convocatoria tendrá lugar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, según han decidido las centrales.

Los sindicatos vinculan la crisis habitacional con las condiciones laborales y salariales. Entre sus propuestas figuran incrementos salariales de entre el 4% y el 7%, cláusulas de revisión salarial y medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.

También reclaman un mayor parque público de vivienda protegida, la limitación de los precios de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La primera huelga general de UGT y CCOO desde 2012

La movilización supondrá la primera huelga general respaldada conjuntamente por UGT y CCOO desde 2012, cuando ambas organizaciones convocaron un paro contra las políticas de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy.

La convocatoria llega además en plena precampaña de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La patronal CEOE ha cuestionado que la vivienda pueda justificar una huelga general al considerar que no existe un conflicto laboral. Los sindicatos, por su parte, defienden que el coste de la vivienda tiene una repercusión directa sobre las condiciones de vida de los trabajadores y, por tanto, sobre el ámbito laboral.