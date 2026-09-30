En vigor el gran decreto de vivienda: préstamos al 0%, tope al alquiler y bonificaciones en el IRPF

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto Ley de medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda, aprobado por el Consejo de Ministros. La norma, de 96 páginas distribuidas en 20 artículos y seis títulos, introduce un amplio paquete de modificaciones orientadas a ampliar la oferta asequible, blindar la protección de colectivos vulnerables frente a desalojos hasta el 31 de diciembre de 2030 e imponer límites a las prácticas especulativas en el mercado inmobiliario.

Protección frente a desalojos y veto a fondos especulativos

En materia de desahucios, el texto establece mecanismos estructurales que paralizan los procedimientos contra personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando los inmuebles pertenezcan a grandes entidades. Asimismo, fija un mecanismo de enervación extraordinaria que otorga dos meses a las comunidades autónomas para ofrecer soluciones residenciales; de no hacerlo, la suspensión del desahucio se mantendrá en el tiempo. De forma paralela, la norma prohíbe hasta el 31 de diciembre de 2028 que entidades o empresas cuyo objeto social sea inmobiliario adquieran viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación de mercado, salvo excepciones orientadas a vivienda social, atención sociosanitaria o víctimas de violencia de género.

Topes al alquiler, prórrogas y deducciones en el IRPF

Para los inquilinos, la normativa permite solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales en sus contratos vigentes manteniendo las mismas condiciones. Además, se limita la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027: no podrán subirse si la renta supera el índice de precios de referencia y, en el resto de casos, el incremento máximo pactado no rebasará el 2%. El decreto añade una deducción estatal en el IRPF del 10% para inquilinos con bases imponibles inferiores a 33.007,20 euros anuales. Para los propietarios que no sean grandes tenedores, se mantiene una deducción general del 50% que podrá elevarse al 100% si rebajan el alquiler más de un 5%, o reducirse al 15% si aplican subidas superiores al 20%.

Créditos 'Tu Casa', SOCIMI, pisos vacíos y alquiler de temporada

En el ámbito del acceso a la propiedad, el Ejecutivo crea el mecanismo 'Tu Casa', gestionado por el ICO, para conceder préstamos complementarios al 0% de interés por hasta el 20% del valor del inmueble o un máximo de 50.000 euros a compradores de primera vivienda habitual, la cual quedará sujeta permanentemente a un precio máximo de venta. El decreto regula también los alquileres de temporada —exigiendo justificación y un límite general de 12 meses—, limita el precio total del alquiler por habitaciones al valor de la vivienda completa y grava con un 10% de IVA a los pisos turísticos.

Por último, la norma eleva del 15% al 25% el gravamen a los beneficios de las SOCIMI destinados al alquiler residencial, autoriza a los ayuntamientos a aplicar recargos en el IBI de hasta el 150% a viviendas vacías durante más de tres años y de hasta el 100% a pisos turísticos, y moviliza 2.280 millones de euros en avales públicos para la promoción de vivienda asequible y la construcción industrializada.