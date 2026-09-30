Los minipisos llegan a Ourense: baño y cama en 10 metros cuadrados por 240 euros

El minipiso de 12 metros cuadrados que se alquila por 240 euros al mes en la zona de Camelias.

El fenómeno de los minipisos que afecta a las grandes ciudades como Madrid o Barcelona ya ha llegado a Ourense. El alquiler más barato de la ciudad es un ático de apenas 12 metros cuadrados (diez útiles) en la calle Carriarico (zona de Camelias), donde en una estancia se concentran todos los elementos propios de una vivienda, desde la ducha hasta la cama.

El precio de este piso destaca en los portales inmobiliarios, al ser de apenas 240 euros al mes en un listado en el que encontrar un alquiler por menos de 500 euros es misión casi imposible. Además, ofrece la posibilidad de disfrutar de garaje por 50 euros más. Las imágenes muestran cómo su distribución es un auténtico tetris para encajar todos los muebles en un espacio tan pequeño.

“Es una vivienda equivalente a una habitación pero con total independencia”, define el anunciante de este ático, sin ocultar que es un minipiso. En esta línea, apunta a que es apropiado para “una persona que necesite tener una segunda vivienda económica para uso esporádico en Ourense, pero que resida en otra ciudad”.

Situado en un edificio construido en 2004, se caracteriza por sus marcados techos abuhardillados. En un único y diminuto ambiente conviven, sin separaciones, todos los servicios. El inquilino dispone de una zona de cocina muy básica equipada con fregadero, lavadora y una nevera.

Para intentar optimizar el espacio, la vivienda cuenta con una pequeña mesa, acompañada de una silla de oficina que sirve como improvisado comedor o escritorio. La zona de descanso y el salón se fusionan en un único mueble: un sillón individual que se despliega para convertirse en sofá cama.

La climatización de este espacio se resuelve con un sencillo radiador eléctrico portátil, mientras que el almacenamiento se limita a un armario empotrado. El cuarto de baño sigue la misma tónica de aprovechamiento extremo. Todo se agrupa en un mueble lavabo: el plato de ducha y un inodoro que ha tenido que ser encajado milimétricamente dentro de un cajón con la escobilla colocada en altura, sobre un pequeño saliente de la pared.