Marruecos se compromete a readmitir a todos los migrantes que entraron en Ceuta en una carta enviada a eurodiputados

Marruecos se ha comprometido a readmitir a todos los migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio, incluidos ciudadanos marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países, según una carta enviada por la misión marroquí ante la Unión Europea y la OTAN a varios eurodiputados.

La misiva fue difundida este martes, coincidiendo con el debate celebrado en el Parlamento Europeo sobre la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma y dos días antes de la votación prevista para este jueves sobre una resolución relativa a la crisis.

En el texto, Rabat afirma que, dada la "naturaleza excepcional, escala y complejidad" de lo ocurrido, se ha comprometido a readmitir a todas las personas afectadas. La llegada masiva se produjo los días 30 y 31 de julio, cuando entre 70.000 y 80.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos.

Marruecos investiga las causas de la entrada masiva

La carta también señala que las autoridades marroquíes están trabajando para determinar "las causas y los actores detrás de esta situación". Entre las cuestiones que, según Rabat, están siendo investigadas figura el papel de la desinformación en redes sociales y la posible manipulación de personas vulnerables por parte de redes de tráfico de seres humanos.

Rabat sostiene además que ha mantenido sus compromisos con España y la Unión Europea y recuerda que las autoridades españolas han señalado que no disponen de información que permita establecer que Marruecos estuviera detrás de la llegada masiva.

El Gobierno marroquí defiende asimismo que ha colaborado en los retornos posteriores a la entrada masiva. De hecho, el Gobierno español informó este domingo de que más de 5.300 migrantes habían regresado a Marruecos desde el 10 de agosto, mientras que cerca de un centenar había renunciado a solicitar asilo.

La crisis llega al Parlamento Europeo

El compromiso de Rabat se conoce en plena discusión sobre la respuesta europea a la crisis de Ceuta. Este martes, el Parlamento Europeo celebró un debate sobre los "recientes ataques híbridos" y la posible instrumentalización de migrantes, así como sobre la necesidad de reforzar la coordinación para proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea.

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, señaló durante la sesión que lo ocurrido en Ceuta había supuesto un "verdadero test de estrés" para la Unión Europea y situó entre las prioridades el retorno de las personas que entraron de forma irregular y que todavía permanecen en la ciudad.

La Eurocámara tiene previsto votar este jueves una resolución sobre la crisis. Los grupos parlamentarios mantienen posiciones diferentes sobre el contenido del texto y sobre el papel que debe desempeñar Marruecos en la gestión de la frontera.

El compromiso anunciado por Rabat se produce mientras continúa el proceso de identificación y tramitación de las personas que permanecen en Ceuta, después de que las autoridades españolas hayan habilitado nuevos espacios de acogida y trasladado a cientos de migrantes desde asentamientos en las calles de la ciudad.