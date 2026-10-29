Von der Leyen expresa su pesar por el accidente de Urda: "Europa llora con vosotros"

Equipos de rescate, trabajando ayer en el lugar del accidente, en la provincia de Toledo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresaron la solidaridad de la Unión Europea con las víctimas del accidente.

“Acabo de recibir la devastadora noticia desde Toledo sobre la colisión de dos trenes de alta velocidad. Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas”, indicó por la mañana la conservadora alemana en redes sociales. “Europa llora con vosotros”, concluye el mensaje de la jefa del Ejecutivo comunitario.

“Todo mi apoyo al pueblo español en estas horas de dolor”, apuntó, por su parte, el presidente del Consejo Europeo en otra declaración compartida en redes sociales. Costa dijo haber recibido “con profunda consternación las noticias del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo”, al tiempo que puso en valor el trabajo de los servicios de emergencias. “Mi más sincero pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas mortales. Toda mi solidaridad con los heridos, a quienes deseo una pronta recuperación”, añadió.

La presidenta del Parlamento Europeo, a su vez, se mostró “profundamente consternada” y expresó su “más sincera gratitud” a los servicios de emergencia “que trabajan incansablemente en el lugar del siniestro”. “España está en mi pensamiento y mi corazón”, dijo Metsola.

“Acompaño en el sentimiento a los familiares y amigos de las víctimas mortales ante la irreparable pérdida de sus seres queridos, y deseo una pronta y total recuperación a los heridos”, indicó en un mensaje escrito en español.