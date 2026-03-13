Vox apremia ahora al PP para un acuerdo en Extremadura

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, dijo ayer que su partido quiere “cuanto antes” un acuerdo de gobierno en la región. “Si es mañana, mucho mejor que pasado”, apremió al PP de María Guardiola. POSIBLE Con las votaciones en Castilla y León este domingo y un calendario electoral despejado hasta que se convoquen las andaluces, y para evitar una repetición electoral con efectos inciertos, PP y Vox acercan posturas.

Para empezar, un Consejo de Gobierno extraordinario aprobó ayer un decreto-ley consensuado con Vox para modificar la Ley 4/2015, de 26 de febrero, con el objetivo de adaptar la situación de un gobierno en funciones a las “necesidades reales” de los ciudadanos extremeños.

Este decreto es para garantizar que la Administración regional en este periodo interino “pueda seguir funcionando y los servicios públicos puedan seguir prestando su atención al ciudadano y el ciudadano no se vea perjudicado”, dijo el portavoz de Vox.

La portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, indicó por su parte que el decreto-ley significa que “lo importante” es seguir prestando servicios públicos y que Extremadura siga creciendo, pero también admitió que demuestra que hay “predisposición total” para “continuar avanzando” con Vox.

La también consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones aseguró que el decreto-ley aprobado este viernes cuenta con “todos los avales jurídicos”, así como con informes de la abogacía favorables y es “perfectamente legal”.

“Creemos que se está acercando ese momento en el que podamos firmar un acuerdo de Gobierno. Para nosotros lo primero, y lo ha dicho Santiago Abascal en múltiples ocasiones… lo primero es el qué, qué vamos a hacer, lo segundo es cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, porque todas esas medidas tienen que llevar un calendario, un calendario de cuándo se hacen efectivas y lo último es quién lo va a hacer”, comentó Óscar Fernández apenas una semana después de la fracasada investidura de María Guardiola, la ganadora de las elecciones.

Aunque Fernández no puso una fecha a ese acuerdo, sí adelantó que ambas partes seguirán trabajando con “una predisposición total” y de una forma discreta, que “es como se tienen que hacer las cosas, con intercambio de documentación, con intercambio de puntos de vista para que ese acuerdo sea cuanto antes. Si es mañana pues mucho mejor que pasado”.