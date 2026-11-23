La última semana de la carrera electoral empezó con Vox lanzando una advertencia al PP: cuidado con exacerbar el voto útil en la derecha del tablero. “El crecimiento de Vox es lo único que asegura la alternativa”, dijo Santiago Abascal en un acto en Alicante. “A mí, si los españoles me dan la confianza para ser la primera fuerza política en España, todos deben saber que yo voy a tender la mano al señor Feijóo, pero no le voy a tender la mano ni a Pedro Sánchez, al que quiero ver en un banquillo, ni a Page, ni a ningún resto del Partido Socialista que ha sido cómplice durante estos años”, añadió.

Aparentemente ajeno a la polémica, el presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, volvió a repetir en Melide el llamamiento al “voto útil”.

Feijóo empezó el día con una entrevista en Antena 3 aclarando algunas cosas. “El proyecto de ley para la vida digna no es excluyente con la ley de eutanasia para la muerte digna y no se puede regular la muerte digna sin regular la vida digna”, explicó. “Si no das apoyo psicológico, psiquiátrico, sanitario, farmacológico, seguimiento, al final las personas creen que solo hay una vía”.

Después, Feijóo comentó el escenario post 29-N. Y, para tranquilidad de Abascal, avanzó: “Con Sánchez no se puede pactar. Yo no pacto con un político que en mi opinión es un amoral”.

Pedro Sánchez, por su parte, anunció un impuesto a los ultrarricos -fortunas superiores a 100 millones de euros- para “promocionar vivienda protegida, blindar las pensiones y una prestación por la crianza de hijos”. “Que los millones también se traduzcan en derechos”, proclamó en su camino de ocupar todo el espacio a su izquierda.

Trampas

La última semana de campaña empezó con Vox, PP y PSOE lanzando sus ofertas más afiladas, mientras la encuesta del CIS volvió a concentrar todas las críticas y el Supremo aplicaba la amnistía a Carles Puigdemont. Una decisión que el actual president, Salvador Illa, enmarcó en “la normalidad”. “La normalidad no es un punto de llegada. Es un punto de partida. Es la hora de mirar hacia adelante y de no quedarse atrapados en el pasado”, dijo.

El PP emitió un comunicado para cargar contra Sánchez y Tezanos. “Este será su último CIS si el PP gobierna a partir del domingo”, prometieron desde la sede de Génova. Acusan a Sánchez, de “utilizar” el dinero de los ciudadanos para “alimentar su optimismo electoral” y “fabricar una realidad” con el CIS que “nadie se cree”.

Abascal, que intena no verse apagado en el estruendo del choque bipartidista, calificó al jefe del Ejecutivo de “traidor” por la amnistía a Puigdemont, y advirtió que “el día de la votación y el escrutinio o el día del recuento del CERA, Sánchez va a intentar cualquier tipo de trampa que aún no podemos prever”.

Por la noche, en Córdoba, Sánchez recuperó su tono más agresivo. “El gallo negro tiene dos cabezas, pero el próximo 29 de noviembre la fuerza de la gente va a hacer que el gallo rojo gane las elecciones y garantice cuatro años más de avances sociales en nuestro país”, dijo. “El próximo domingo, todo al rojo, al rojo del PSOE” , insistió.

Mientras el PSOE apuesta al rojo, Feijóo aprovechó para dirigirse a los votantes socialistas. “Yo le pediría a esos socialistas, que quieren abrir una nueva etapa en el PSOE, que me voten para que el Partido Socialista vuelva a ser el partido socialdemócrata que conocimos durante años».”, sostuvo.