Vox impide por segunda vez la investidura de Guardiola

Vox volvió a rechazar en la segunda votación la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, que únicamente contó con el apoyo de los 29 diputados del PP. En esta segunda votación, en la que la candidata del PP necesitaba la mayoría simple de la Asamblea de Extremadura para ser investida presidenta de la Junta, Guardiola contó únicamente con los votos a favor del PP, mientras que el resto de partidos (Vox, PSOE y Unidas por Extremadura) mantuvo su voto en contra.

Se trata de la segunda vez que la investidura de María Guardiola es rechazada con los votos en contra de toda la oposición, el mismo resultado que se dio en la primera votación celebrada este pasado miércoles en la Asamblea.

Al inicio de la tercera sesión del debate de investidura celebrado ayer, la candidata del PP, María Guardiola, pidió a los grupos parlamentarios de la oposición que le permitan seguir gobernando con su abstención en esta votación, para acabar con la situación de bloqueo institucional en la comunidad autónoma, y advirtió de que ningún ciudadano entendería que salgan de la sesión sin un acuerdo.

“No necesito que ningún grupo suscriba todo lo que se ha expresado aquí. Basta con no ejercer el voto en contra. Basta con que no se bloqueen las ganas de seguir trabajando”, dijo Guardiola, quien añadió que no le pide “a nadie” que renuncie a sus programas ni que “aplaudan aquello que no comparten en su totalidad”.

Por su parte, el presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, avanzó que su partido no apoyará a María Guardiola en esta segunda votación de la investidura porque todavía “no hay acuerdo” entre PP y Vox para la gobernabilidad de la región. “Si usted quiere que haya Gobierno con nosotros, tiene que quedar patente que hay más del doble de Vox”, señaló Fernández Calle en esta tercera sesión del debate de investidura.

Abascal culpa a “Génova 13” de la falta de acuerdo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, señaló a “Génova 13” de la falta de acuerdo en Extremadura y les afeó por estar “más empeñados en construir un relato político que culpabilice a Vox que en esforzarse en dialogar de manera leal para construir un gobierno de coalición”, si bien abrió “la puerta” para conseguirlo. “No habrá un nuevo Gobierno en Extremadura porque parece que el Partido Popular todavía no ha comprendido que Vox no negocia ni bajo presión, ni bajo coacciones, ni bajo chantaje, ni con guerras sucias, ni con prisas. Porque llevamos muchos meses desde que se celebraron las elecciones en Extremadura exigiendo una negociación detallada, una negociación de medidas concretas y de plazos y garantías de cumplimiento de esas medidas”, argumentó.