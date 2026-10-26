Resultados del 29N según las últimas encuestas: quién gana las elecciones y cómo queda el Congreso

A falta de cinco semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre (29N), el tablero político español entra en su tramo decisivo marcado por la solidez del bloque de derechas en las proyecciones parlamentarias. A pesar de que el PSOE de Pedro Sánchez experimenta una ligera mejoría en intención de voto que estrecha la brecha respecto al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, el notable crecimiento de Vox afianza una mayoría suficiente para el cambio de ciclo en el Congreso. En un escenario condicionado por la fuga directa de electores socialistas hacia formaciones conservadoras y por el impacto de la división en la izquierda alternativa entre la candidatura de Frente Amplio y la concurrencia en solitario de Podemos, los últimos sondeos publicados por los principales institutos de opinión dibujan el mapa de transferencias y escaños decisivos de cara a la cita con las urnas.

Resultados por encuesta.

Encuesta Ateneo del Dato

Resultados según la encuesta de Ateneo del Dato.

A falta de cinco semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre, los sondeos muestran que la mayoría seguiría siendo para el bloque de derechas (PP-Vox), aunque la última encuesta publicada, la de Ateneo del Dato para elDiario.es, adelanta un recorte de distancia por parte del bloque de izquierdas (PSOE-Frente Amplio).

Según este sondeo, el PP sumaría un 31,1% del voto y Vox, un 19,8%. Ambos, juntos, superarían la mayoría de los escaños del Congreso, mientras el PSOE subiría hasta un 27,6% (+0,1 con respecto a la anterior entrega) y el Frente Amplio obtendría un 7,8% de los sufragios.

En cuanto a la fidelidad electoral, casi uno de cada cinco votantes del PP en 2023 (el 19,4%) elegirá ahora la papeleta de Vox, que retendría al 70,8% de su electorado. Una pequeña parte, un 3,4%, elegiría ahora al PSOE, y un residual 1,1% optaría por Frente Amplio.

Por su parte, el PSOE registra una lealtad del 72,1% entre sus votantes de hace tres años. No obstante, sufre una fuga directa: un 8,5% de los votantes socialistas de 2023 respaldarán al PP, el partido que más apoyos le resta. Además, un 4,9% migraría hacia el Frente Amplio de Ada Colau y otro 4,9% acabaría en Vox.

Respecto a las motivaciones del electorado, el 49% de los españoles vota para apoyar a un partido o para que gobierne, mientras que un 20% ejerce el voto de rechazo (para evitar que otra formación entre en el Ejecutivo). Esta opción moviliza especialmente a los jóvenes de 18 a 24 años (25%) frente a los mayores de 65 años (16%), y tiene mayor incidencia en mujeres (22%) que en hombres (18%).

Encuesta Sigma Dos

El sondeo de Sigma Dos sitúa al PSOE en el 26,1% de los votos, quedándose a algo menos de 4,5 puntos del PP, que seguiría como primera fuerza con el 30,6%. La evolución a lo largo de octubre refleja una recuperación de Pedro Sánchez, que sube 0,8 puntos en una semana y supera por primera vez el 26%, mientras que el PP retrocede casi un punto (desde el 31,5% previo), según una muestra de 3.122 entrevistas.

En la valoración de líderes, ningún candidato alcanza el aprobado, siendo Alberto Núñez Feijóo el mejor valorado:

Alberto Núñez Feijóo (PP): 3,7

Pedro Sánchez (PSOE): 3,3

Santiago Abascal (Vox): 3,3

Ada Colau (Frente Amplio): 2,9

Irene Montero (Podemos): 2,6

En el mapa de escaños en disputa, el PP podría dejarse hasta ocho diputados: tres hacia el PSOE (Lleida, Cantabria y Almería), tres en favor de Vox (Segovia, Zamora y La Rioja), uno para ERC en Girona y otro para Frente Amplio en A Coruña. A su vez, el PSOE cedería dos diputados a Frente Amplio en Madrid y Las Palmas, pero compensaría con los tres arrebatados al PP y dos adicionales en Barcelona a costa de ERC y Junts.

Respecto a las transferencias, Vox es la fuerza más cohesionada al retener al 80,5% de sus votantes, cediendo apenas un 6,5% al PP y un 0,7% al PSOE. En el espacio a la izquierda del PSOE, los electores de la extinta coalición Sumar se dividen: un 34,1% apoyará a Frente Amplio, un 21,4% se decantará por el PSOE y un 10,4% optará por Podemos, registrándose una indecisión del 10,6%.

El sociólogo Jorge García Castaño destaca que la candidatura de Frente Amplio obtendría entre 10 y 12 escaños, señalando el acta de A Coruña en disputa directa con los populares como clave del voto útil.

Encuesta Sociométrica

El sondeo de Sociométrica apunta a que "la izquierda no remonta". El PSOE sube al 27% (+0,8), pero continúa por detrás del PP, que alcanza el 32,4% (-0,2). Por su parte, Vox escala hasta el 18,6% (+0,2).

La proyección parlamentaria deja a Podemos sin representación en el Congreso:

PP: 137 escaños (mantiene su representación)

PSOE: 108 escaños (pierde 13)

Vox: 63 escaños (gana 30)

ERC: 9 escaños (gana 2)

Frente Amplio: 7 escaños

EH Bildu: 7 escaños (gana 1)

Junts: 7 escaños (se mantiene)

PNV: 4 escaños (pierde 1)

Compromís: 3 escaños

BNG: 2 escaños (gana 1)

Adelante Andalucía: 2 escaños

Coalición Canaria: 1 escaño (se mantiene)

Encuesta Winston

El estudio de Winston para 'Artículo 14' certifica la mayoría absoluta para el bloque diestro con 191 diputados. El PP descendería a 122 escaños (15 menos que en 2023), pero la suma se consolida gracias a la fuerte subida de Vox, que alcanza 69 diputados (más del doble de sus apoyos actuales).

El PSOE resiste y limita su retroceso a seis escaños. A su izquierda, Frente Amplio se queda en 8 actas y Podemos resiste con 2 diputados, muy por debajo de los 31 escaños cosechados por la plataforma unitaria en 2023.

El hemiciclo se completa con ERC (11), EH Bildu (7), Junts (4, pierde 3), PNV (3), Compromís (3), Adelante Andalucía (3), BNG (1), Coalición Canaria (1) y Unidad del Pueblo Canario (1).

Encuesta NC Report

El barómetro de NC Report refleja una severa erosión para el PSOE, que se dejaría seis puntos hasta el 25,8% y obtendría entre 100 y 102 escaños (frente a los 121 de 2023), quedando sin margen de suma con las restantes fuerzas progresistas. Por contra, el PP sube en representación hasta situarse entre 141 y 143 escaños con el 32,9% del sufragio.

El principal lastre socialista reside en las fugas hacia la derecha: casi el 18% de sus votantes de 2023 respaldarán al PP (10,6%) o a Vox (7,3%), lo que se traduce en una pérdida directa de más de un millón y medio de votos y sitúa la fidelidad del votante del PSOE por debajo del 70% (12 puntos menos que la del PP).