Vox ve “cobarde” a Feijóo y le acusa de estar tras los críticos

Vox tachó de “cobarde” al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien responsabiliza de las acusaciones de malversación lanzadas por los críticos del partido, y apuntó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “no tiene huevos” para atacar al presidente de su partido, Santiago Abascal, fuera del Congreso, sin inmunidad parlamentaria. En el Pleno, Sánchez cargó contra el uso de fondos públicos por parte de Vox y acusó a Abascal de estar en política para “forrarse” y de tener como patria “un billete de 500 euros”, a la vez que le afeó las denuncias de financiación irregular lanzadas por sus excompañeros.

En los pasillos de la Cámara Baja, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, censuró las “terribles barbaridades” que Sánchez soltó a Abascal pese a saber que son “mentira”. Es más, llegó a decir que el presidente “no tendría huevos de soltarlas si no estuviese amparado por la inmunidad parlamentaria”. Con todo, Figaredo considera que estas informaciones salen tanto de Ferraz como de Génova y, concretamente, “del entorno directo de Feijóo” con la única intención de tratar de silenciar “al único partido que tiene cero casos de corrupción”. “Tratan de embarrar a Vox porque saben que en los próximos meses vamos a ver todos los casos de la Kitchen y a todos los políticos del PSOE embarrados en la corrupción -justificó el dirigente de Vox-; por eso están soltando estas mentiras”.

También la portavoz de Vox, Pepa Millán, se refirió a la intervención del presidente Pedro Sánchez en el debate del Congreso del miércoles, tachándolo de “espectáculo lamentable” y criticando que se convierta el Congreso en “una barra de bar”. El PP no entiende el “enfado” que visibilizó públicamente Vox ayer y le pidió que deje de echar la “culpa” de sus problemas internos a Alberto Núñez Feijóo. “Pues no entiendo su enfado. Estamos trabajando en una mesa de negociación. Hemos acordado respeto entre las partes a las cuestiones que se están debatiendo y creo que se ha desbloqueado la negociación (en Extremadura)”, declaró el secretario general del PP, Miguel Tellado, al ser preguntado por esas críticas de la formación de Santiago Abascal a su partido.