Sánchez y Feijóo protagonizan un tenso “cara a cara” por Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargó contra los promotores de la guerra de Irán que calificó como un “desastre absoluto” y también contra PP y Vox porque, a su juicio, contribuyen a ese conflicto “con su apoyo o con su silencio”. En su comparecencia en el Congreso para explicar la posición de España en la actual guerra en Oriente Próximo, defendió su rechazo señalando que “callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad” sino un acto de “cobardía y complicidad”.

Sánchez comparó el conflicto actual con la guerra de Irak del año 2003 y criticó con dureza al entonces presidente, José María Aznar, al que acusó de apoyarla “para sentirse importante” porque quería que su homólogo estadounidense George Bush “le invitara a un puro” y pudiera “poner los pies sobre la mesa”. Pasados los años, siguió, Bush y el primer ministro británico Tony Blair pidieron “perdón” por promover esta guerra pero Aznar dice “que no se arrepiente de nada y que nunca lo hará”, recriminó, señalando que “esta es la catadura moral” del expresidente.

El jefe del Ejecutivo considera que ahora la historia se repite y a Aznar le sustituyen los actuales líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente “y a Bush le ha reemplazado Donald Trump”, señaló mencionando expresamente al actual inquilino de la Casa Blanca. “Lo que quiero decirles con todo ello es que no estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak, estamos en algo mucho peor, mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo”, vaticinó.

Pacifista de pacotilla

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por usar la guerra de Irán y la política exterior para “ocultar su proyecto agonizante” y llevar a España a la “irrelevancia” en el plano internacional. Además, le llamó “trilero” y “pacifista de pacotilla” porque preside el Gobierno “con mayor gasto militar de la historia democrática de España”.

“Le resumo nuestra posición: No a la guerra y no a usted. Eso sí, que no cuele su última maniobra no significa que ignoremos sus consecuencias”, proclamó Feijóo en el Pleno del Congreso, para echar en cara a Sánchez que se escude en el conflicto en Oriente Próximo para no presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). A su entender, esa excusa es una “tomadura de pelo” con la que Sánchez sigue “riéndose” de los españoles. “Lo que sobra España en tiempos de guerra es no tener Presupuestos, es estar en manos de un trilero, sin cuentas, ignorando al Parlamento y sin unidad ni en el Consejo de Ministros”, le espetó.

Durante el debate sobre el conflicto en Oriente Próximo tras el último Consejo Europeo, Feijóo tildó de “bochornoso” que, encima que no aprueba las cuentas públicas, pida autorización para modificar los presupuestos prorrogados. “¿Nuevos presupuestos no, pero cambiar los prorrogados sí? ¡Qué cinismo, señor Sánchez!”, exclamó. Feijóo acusó a Sánchez de presidir el Gobierno con “más gasto militar de la historia democrática” de España”.

FAES defiende la actuación de Aznar durante la guerra en Irak

La fundación FAES cargó contra la “mentira” de la intervención del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Congreso, en la que acusó al expresidente José María Aznar de apoyar la guerra de Irak para “sentirse importante” y sin pedir perdón después, defendiendo que el Ejecutivo del PP no mintió con la información que disponía en ese momento porque Sadam Huseín “había tenido armas de destrucción masiva” que utilizó contra su pueblo. “Cierto que en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces. Pero el Gobierno de Aznar actuó en función de la información que tenía y de la lógica. Eso, ni es engañar ni es manipular”, explicó la fundación.

FAES señaló que Sadam utilizó las armas de destrucción masiva “contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después”. Al respecto, la fundación indicó que el entonces dictador iraquí “no dejó que los inspectores de la ONU lo comprobaran acreditando así haber cumplido con sus obligaciones de desarme”. “De haberlo hecho, la intervención militar no se habría producido”, añadió FAES, que insistió en que el Gobierno de Aznar actuó con la información que disponía y no engañó, a la vez que reconoce, eso sí, que “naturalmente la posición española de entonces puede criticarse legítimamente siempre que se haga de buena fe”. “No es el caso cuando quien acusa de tomar decisiones sin escuchar a la opinión pública sustenta su poder, precisamente, en esa práctica”, reprochó al presidente del Gobierno.