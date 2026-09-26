Las webs de Adif vuelven a estar operativas tras un ciberataque

Adif ha informado este sábado de que las páginas webs de Adif y Adif Alta Velocidad se encuentran operativas de nuevo y con la seguridad "garantizada", después de que este viernes anunciase un ciberataque a sus sistemas que afectó a datos privados.

"Después de unas horas suspendidas como medida preventiva de seguridad, las páginas web de Adif y Adif Alta Velocidad vuelven a estar operativas. Los servicios técnicos de Adif han comprobado que la seguridad de ambas webs está garantizada y, por lo tanto, vuelven a estar a disposición de usuarios y viajeros", ha publicado esta mañana.

En un mensaje en la red social 'X', el administrador ferroviario recuerda que "ningún sistema informático relacionado con la explotación ferroviaria se ha visto afectado y que la circulación se está desarrollando con normalidad".

Un "incidente de ciberseguridad"

Renfe abrió este viernes una investigación técnica sobre un "incidente de ciberseguridad" relativo a la obtención de datos de viajeros cuyo origen se situó en servidores de Adif previamente comprometidos y conectados con las redes de la empresa estatal.

Según explicó en un comunicado, las indagaciones preliminares apuntaban a que los atacantes habían tenido acceso a un volumen "limitado" de información de los clientes, principalmente nombres y direcciones de correo electrónico, sin afectación sobre información bancaria ni financiera.

Renfe aseguró que su reacción fue "inmediata" gracias a la activación de los protocolos de respuesta, el aislamiento de los entornos implicados y la adopción de medidas extraordinarias de contención junto a especialistas independientes en ciberseguridad.

Además, descartó la sustracción de medios de pago, números de DNI u otros datos sensibles y afirmó que no había evidencia de que el material hubiese sido divulgado públicamente.

Por su parte, Adif informó de que detectó a última hora del jueves una "actividad inusual" dentro de sus sistemas, momento desde el que sus especialistas en ciberseguridad estuvieron trabajando para contrarrestar el ataque y contener su impacto.

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"Ninguna aplicación ni sistema relacionado con la explotación ferroviaria se ha visto afectado. La circulación ferroviaria está garantizada y se desarrolla en condiciones de normalidad", precisó.

La administradora de las vías por donde discurren los trenes en España presentó la correspondiente denuncia, puso el suceso en conocimiento del Centro Criptológico Nacional (CCN) y avisó a empresas y proveedores que hayan podido verse afectados para que adopten las medidas oportunas.