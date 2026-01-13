ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este martes, 13 de enero, en Ourense
Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, martes 13 de enero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Dona Dolores Barrosa Filgueira, Don José Antonio Blanco Vázquez, Don Manuel Moreiras Rodríguez, Don Jose Antonio Varela Ordóñez y Doña Mª Lourdes Cortizo Carballo
