Las esquelas de este viernes, 2 de enero, en Ourense
Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, viernes 2 de enero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Don Ricardo Francisco Cid Blanco y Don Emilio Deaño Durán.
Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.
