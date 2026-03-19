Muere a los 84 años Tsutomu Shibayama, director de "Doraemon" y referente del anime japonés

El mundo del anime despide a uno de sus grandes referentes. Tsutomu Shibayama, director histórico de Doraemon y de la primera temporada de Ranma ½, muere a los 84 años a causa de un cáncer de pulmón, según confirmó su estudio Ajia-do Animation Works, fundado por él a finales de los años setenta.

Shibayama comenzó su carrera como dibujante de manga, bajo el pseudónimo Hajime Sanjo, y en los años 60 se incorporó a Toei Animation, donde empezó a dirigir largometrajes y series que luego definirían la estética del anime moderno. En 1978 cofundó su propio estudio junto a Osamu Kobayashi y Michishiro Yamada, desde donde impulsó proyectos clave como Doraemon, el gato cósmico con bolsillo mágico que se convirtió en un fenómeno mundial.

Una carrera marcada por el éxito de Doraemon

Durante más de 20 años, Shibayama dirigió la célebre serie infantil Doraemon, participando también en 22 de los 24 largometrajes de la saga, desde 1983 hasta 2004. Su contribución no solo consolidó la serie en Japón, sino que ayudó a difundir el anime a nivel internacional, llegando incluso a España: en 2026, por primera vez, Doraemon y Nobita viajaron a Madrid para celebrar la Nochevieja en un episodio especial, compartiendo las tradicionales 12 uvas con los habitantes de la capital.

Más allá de Doraemon, Shibayama trabajó en otras producciones relevantes, como Nintama Rantaro, Ranma ½ y Chibi Maruko-chan, dejando una marca imborrable en la industria de la animación japonesa. Su labor fue reconocida en 2012 con el Premio de la Agencia de Asuntos Culturales, que destacó su aportación al anime y la cultura pop japonesa.

Su muerte llega apenas unos días después del estreno de ‘Doraemon: La nueva gran aventura de Nobita en los mares del sur’, un remake de una de las películas más emblemáticas de la serie, que también marcó su último trabajo como director.

Shibayama deja un legado que seguirá vivo en millones de fans de todas las edades y en la industria del anime, donde su nombre se recuerda como sinónimo de creatividad, dedicación y amor por la animación.