Muere a los 85 años Mike Love, cofundador y voz de The Beach Boys
OBITUARIO
El músico Mike Love, miembro fundador de The Beach Boys, ha muerto a los 85 años en Malibú (California), tras una trayectoria marcada por éxitos como Surfin' USA, California Girls o Good Vibrations.
El músico Mike Love, miembro fundador de The Beach Boys, ha fallecido a los 85 años en Malibú (California) rodeado de su familia, según ha confirmado su publicista, Katie Altman, sin detallar la causa de la muerte, producida el sábado.
Definido por Altman como un "icono cultural estadounidense", Love fue coautor y vocalista principal de canciones emblemáticas de los años sesenta como Surfin' USA y California Girls, con gran huella en generaciones posteriores.
La banda, de proyección mundial, nació a comienzos de esa década impulsada por los hermanos Brian, Carl y Dennis Wilson —primos de Love— junto a Al Jardine, amigo de la familia, a los que se sumaron otros intérpretes en distintas etapas hasta publicar su último álbum de estudio, The Beach Boys, en 1985.
Con éxitos internacionales como I Get Around, Help Me, Rhonda y Good Vibrations, el grupo alcanzó los primeros puestos de las listas y superó los 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.
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