Muere la actriz catalana Teresa Cunillé a los 102 años
OBITUARIO
Muere la actriz catalana de teatro, cine y televisión Teresa Cunillé un mes después de cumplir 102 años, referente del teatro Romea de Barcelona con 61 estrenos y más de 100 obras, según la Conselleria de Cultura de la Generalitat.
La actriz catalana de teatro, cine y televisión Teresa Cunillé ha muerto al mes siguiente de cumplir los 102 años, ha informado la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un mensaje de X recogido por Europa Press.
En febrero de 2025 recibió la Medalla Centenaria de la Generalitat de manos de la consellera, Sònia Hernández, por sus 100 años, y destacó que la actriz "representa una serie de valores" que hacen mejor la sociedad.
Aunque trabajó en el cine y series de televisión, centró su carrera en el teatro y fue una de las figuras principales del Romea barcelonés, donde fue la actriz que más estrenos protagonizó: 61.
La Conselleria ha destacado que trabajó en más de 100 obras teatrales y "abrió paso a nuevas generaciones de actrices".
"Nuestra cultura es hoy más rica gracias a ella. Descanse en paz", ha añadido el Departament.
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