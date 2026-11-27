La actriz catalana de teatro, cine y televisión Teresa Cunillé ha muerto al mes siguiente de cumplir los 102 años, ha informado la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un mensaje de X recogido por Europa Press.

En febrero de 2025 recibió la Medalla Centenaria de la Generalitat de manos de la consellera, Sònia Hernández, por sus 100 años, y destacó que la actriz "representa una serie de valores" que hacen mejor la sociedad.

Aunque trabajó en el cine y series de televisión, centró su carrera en el teatro y fue una de las figuras principales del Romea barcelonés, donde fue la actriz que más estrenos protagonizó: 61.

La Conselleria ha destacado que trabajó en más de 100 obras teatrales y "abrió paso a nuevas generaciones de actrices".

"Nuestra cultura es hoy más rica gracias a ella. Descanse en paz", ha añadido el Departament.