La exdeportista estadounidense Anita DeFrantz, medallista de bronce en remo en los Juegos de Montreal de 1976, pionera olímpica y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), murió a los 74 años, según confirmó el organismo en un comunicado.

"El COI lamenta profundamente el fallecimiento de Anita DeFrantz, atleta olímpica, miembro del COI, ex vicepresidenta del COI y una de las grandes pioneras para las mujeres en el Movimiento Olímpico. Tenía 74 años", rezó la nota de la entidad internacional.

DeFrantz se incorporó al COI en 1986, rompiendo barreras al convertirse en la primera mujer afroamericana y estadounidense en formar parte del organismo. A lo largo de cuatro décadas, contribuyó a dar forma al Movimiento Olímpico gracias a "su liderazgo, su valentía y su fe inquebrantable en el poder del deporte para crear oportunidades", destacó el comunicado.

"Siento una inmensa sensación de pérdida por el fallecimiento de Anita. Anita fue una mentora, una amiga y una verdadera inspiración para mí, y para tantas otras personas en todo el mundo. Desde mis primeros pasos en el Movimiento Olímpico, me enseñó lo que era el liderazgo valiente y lo que las mujeres podían lograr en el deporte", declaró la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

Para la dirigente, DeFrantz "rompió barreras mucho antes de que muchas" deportistas tuvieran "la oportunidad de seguir sus pasos". "Y nunca olvidaré que el camino que he tenido el privilegio de recorrer fue posible gracias a pioneras como Anita", agregó.

De hecho, para homenajear a DeFrantz, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, Coventry decidió recibir la antorcha olímpica de sus manos durante el relevo de la antorcha. "Recibirla de manos de Anita fue un momento lleno de emociones. Ella realmente abrió el camino para las mujeres líderes en el deporte a nivel mundial", recordó.

"Anita nos abrió las puertas al resto de nosotras, pero su verdadero legado es que esperaba que mantuviéramos esas puertas abiertas para quienes vengan después. Solo podemos aspirar a estar a la altura de eso", agregó Coventry.

Por su parte, el presidente honorario del COI, Thomas Bach, lamentó que con la muerte de DeFrantz el Movimiento Olímpico pierda "a una gran pionera y a una destacada defensora de los valores olímpicos". "Personalmente, pierdo a una amiga maravillosa de toda la vida. Nuestra amistad comenzó a principios de la década de 1980, cuando ambos nos opusimos al boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y ambos perdimos esa lucha. Eso demostró lo mucho que pensábamos de forma similar, y eso nos unió mucho", relató.

"En los muchos años posteriores, tuve el privilegio de trabajar muy estrechamente con ella en el COI. Le estaré eternamente agradecido por su inspiración y su apoyo, sobre todo durante los muchos años que formamos parte juntos de la Junta Ejecutiva", añadió.

En 1976, DeFrantz, que era capitana del equipo de remo de Estados Unidos, ganó el bronce olímpico en la prueba de ocho con timonel femenino en Montreal. Además, conquistó una plata en el Mundial de 1978 en la modalidad de cuatro con timonel.

Más allá de la competición, se formó como abogada antes de ocupar el cargo de vicepresidenta del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y, posteriormente, dirigir la Fundación LA84 durante más de dos décadas. En los años anteriores, había sido una defensora acérrima contra el boicot de Estados Unidos a Moscú 1980, tratando de hacer comprender a las autoridades de su país cómo esto destrozaría innumerables sueños olímpicos.

Su entrada en el COI en 1986 marcó el inicio de un extraordinario período de servicio al Movimiento Olímpico. Formó parte de la Mesa Ejecutiva del COI de 1992 a 2001 y de nuevo de 2013 a 2017, y se convirtió en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia del COI, cargo que desempeñó de 1997 a 2001.

DeFrantz se presentó a la presidencia del COI en 2001 —la primera mujer en hacerlo— y, aunque perdió frente a Jacques Rogge, más tarde volvió a ocupar el cargo de vicepresidenta del COI entre 2017 y 2021. Presidió la Comisión de la Mujer y el Deporte del COI durante casi dos décadas, y también ocupó el cargo de vicepresidenta de la Federación Internacional de Remo (entonces FISA) de 1993 a 2013, además de desempeñar numerosos otros puestos de liderazgo en el ámbito del deporte internacional.