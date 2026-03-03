Muere el periodista Fernando Ónega a los 78 años

Fernando Ónega nació en Mosteiro, en el municipio lucense de Pol, en 1947. Inició su carrera muy joven en la prensa, en un periodismo de partido que no le impidió convertirse después en uno de los analistas más respetados del panorama democrático. De la subdirección del diario Arriba y la jefatura de prensa de la Guardia de Franco pasó, tras la muerte del dictador, a ser director de prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez, puesto en el que fue autor de muchos de sus discursos, incluido el célebre “Puedo prometer y prometo”, que marcó la memoria colectiva de toda una época.

Su voz se hizo cotidiana en la radio, medio en el que inauguró una forma de comentario político reconocible por el tono pausado, la didáctica. Dirigió los informativos de la Cadena SER y de la COPE, y estuvo al frente de Onda Cero, donde también ejerció como analista, convirtiéndose en referencia para varias generaciones de periodistas ejerciendo un periodismo sosegado y explicativo. Sus editoriales y comentarios, breves y muy elaborados, fueron reconocibles durante mucho tiempo, por su estilo y su forma de afrontar la actualidad.

En televisión fue rostro reconocible y reconocido en la parrilla de informativos y tertulias de actualidad de Telecinco, Antena 3 y también en TVE. Asimismo, como escritor, publicó ensayos y biografías que contribuyeron a fijar el relato de la Transición y de sus figuras clave, entre ellas las dedicadas a Adolfo Suárez y al rey Juan Carlos I. En los últimos años presidía el diario digital 65ymás, poniendo en práctica un periodismo comprometido con las personas mayores y sus temas de interés.

Trasplantado de un riñón donado por su mujer

Su vida personal no estuvo ajena a la gratitud. Plantó cara a la enfermedad asumiento un trasplante de riñón hace algo más de cuatro años, en 2021, con un órgano donado por su esposa Ángela Rodrigo. Padre, entre otros, de las periodistas Cristina y Sonsoles Ónega, deja un amplio legado familiar vinculado a la narrativa y al relato de lo cotidiano con un estilo que se vincula a la moderación y al respeto de todas las posturas.

Con su muerte desaparece uno de los últimos grandes narradores de esa generación que salió del franquismo, un testigo de una época que supo desgranar y explicar al ciudadano pese a su complejidad. Con su desaparición queda un legado de sus libros, editoriales, sus artículos e intervenciones en todos los medios de comunicación existentes, un estilo propio de ejercer la profesión, de defender con moderación sus ideas sabiendo escuchar a todos en un contexto en el que cada vez el ruido y la superposición de voces es la dinámica más extendida.