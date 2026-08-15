Muere Carlos Domingos Massoni, exjugador de baloncesto de la selección de Brasil

Carlos Domingos Massoni, conocido en todo el mundo del baloncesto como Mosquito, falleció el pasado 13 de agosto a los 87 años.

Nacido el 4 de enero de 1939 en São Paulo, Massoni creció en un entorno donde el deporte era parte esencial de la vida cotidiana. Sus primeros pasos en el baloncesto los dio en la Associação Atlética São Paulo, antes de profesionalizarse en el Palmeiras, club en el que comenzó a destacar por su velocidad, su inteligencia táctica y su capacidad para dirigir el juego desde la posición de escolta. Con el tiempo, su estilo dinámico y su habilidad para penetrar a canasta le valieron el apodo de Mosquito, un nombre que lo acompañaría durante toda su carrera.

Su etapa más prolongada y reconocida en clubes llegó con el Sírio, donde jugó durante más de una década y consolidó su reputación como uno de los jugadores más completos del baloncesto sudamericano. También defendió los colores de Portuguesa y São Caetano antes de retirarse de la competición profesional.

Sin embargo, fue con la selección brasileña donde Massoni alcanzó la dimensión histórica que hoy se le reconoce. Formó parte del equipo que conquistó el Campeonato Mundial de 1963 en Río de Janeiro, uno de los hitos más importantes del baloncesto brasileño. Además, contribuyó a que Brasil lograra la medalla de plata en el Mundial de 1970 y el bronce en la edición de 1967, consolidando al país como una potencia internacional en aquellos años.

Su presencia en los Juegos Olímpicos también dejó huella. Massoni integró las selecciones que obtuvieron la medalla de bronce en Roma 1960 y en Tokio 1964, dos logros que reforzaron la reputación de Brasil en el panorama global. En los Juegos Panamericanos, su palmarés incluye el oro en Cali 1971, la plata en São Paulo 1963 y el bronce en Chicago 1959, una colección de éxitos que refleja su constancia y su capacidad competitiva.

Pieza fundamental

Quienes compartieron cancha con él lo recuerdan como un jugador de enorme entrega, capaz de liderar desde la discreción y de elevar el nivel del equipo en los momentos decisivos. Su estilo, basado en la rapidez, la lectura del juego y la precisión en las penetraciones, lo convirtió en una pieza fundamental de la generación más exitosa del baloncesto brasileño, junto a figuras como Wlamir Marques y Amaury Pasos.

La Confederación Brasileña de Baloncesto lamentó públicamente su fallecimiento, destacando su papel como héroe del deporte nacional y subrayando que su legado permanecerá vivo en la memoria del baloncesto brasileño.