Muere a los cien años el empresario Severino Escurís Batalla, figura clave en el sector conservero gallego
El empresariopobrense Severino Escurís Batalla murió este miércoles a los cien años. Se trata de una de las figuras más importantes en el sector conservero gallego
El empresario Severino Escurís Batalla, presidente honorífico de Actemsa (A Pobra), falleció este miércoles a los cien años. La capilla ardiente quedará instalada desde las cuatro de la tarde en el tanatorio Jesús Nazareno, y el funeral se celebrará este jueves a las 16.30 horas.
En los últimos meses había recibido varios reconocimientos: en mayo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le entregó la Medalla de Anfaco a la trayectoria empresarial "en reconocimiento a una vida entera dedicada al desarrollo del sector conservero gallego". En julio fue distinguido con el mérito empresarial en un acto organizado en el Teatro-Cine Elma por el Concello y AEPuebla, con la colaboración de la Diputación de A Coruña, y en agosto recibió el Premio PEL a la trayectoria empresarial de la institución provincial.
Nacido en Rianxo en 1925 y trasladado de joven a A Pobra, desarrolló toda su carrera en el ámbito pesquero y consevero. Tras incorporarse muy de joven a la empresa familiar, impulsó su expansión industrial, la internacionalización del negocio y la diversificación hacia nuevas sociedades vinculadas al sector del mar y la alimentación.
En 1994 fundo Actemsa junto a sus hijos y continuó ampliando el grupo empresarial en España y en el extranjero. A lo largo de décadas generó miles de empleos y consolidó una posición destacada en la industria atunera y conservera.
Además de su faceta empresarial, destacó por su implicación filantrópica, especialmente en el impulso a la investigación y tratamiento del alzhéimer como fundador y vicepresidente de Euroespes.
A lo largo de su vida recibió numerosas distinciones, entre ellas la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo (1994), la Medalla de Galicia concedida a la conservera Escurís en 1991 y otros galardones de entidades empresariales y comerciales.
