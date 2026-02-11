Muere a los cien años el empresario Severino Escurís Batalla, figura clave en el sector conservero gallego

El empresario Severino Escurís Batalla, presidente honorífico de Actemsa (A Pobra), falleció este miércoles a los cien años. La capilla ardiente quedará instalada desde las cuatro de la tarde en el tanatorio Jesús Nazareno, y el funeral se celebrará este jueves a las 16.30 horas.

En los últimos meses había recibido varios reconocimientos: en mayo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le entregó la Medalla de Anfaco a la trayectoria empresarial "en reconocimiento a una vida entera dedicada al desarrollo del sector conservero gallego". En julio fue distinguido con el mérito empresarial en un acto organizado en el Teatro-Cine Elma por el Concello y AEPuebla, con la colaboración de la Diputación de A Coruña, y en agosto recibió el Premio PEL a la trayectoria empresarial de la institución provincial.

Nacido en Rianxo en 1925 y trasladado de joven a A Pobra, desarrolló toda su carrera en el ámbito pesquero y consevero. Tras incorporarse muy de joven a la empresa familiar, impulsó su expansión industrial, la internacionalización del negocio y la diversificación hacia nuevas sociedades vinculadas al sector del mar y la alimentación.

En 1994 fundo Actemsa junto a sus hijos y continuó ampliando el grupo empresarial en España y en el extranjero. A lo largo de décadas generó miles de empleos y consolidó una posición destacada en la industria atunera y conservera.

Además de su faceta empresarial, destacó por su implicación filantrópica, especialmente en el impulso a la investigación y tratamiento del alzhéimer como fundador y vicepresidente de Euroespes.

A lo largo de su vida recibió numerosas distinciones, entre ellas la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo (1994), la Medalla de Galicia concedida a la conservera Escurís en 1991 y otros galardones de entidades empresariales y comerciales.