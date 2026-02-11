Muere Gonzalo Rei Chao, actor gallego destacado por Padre Casares, Mareas Vivas o por poner voz en Dragon Ball

La comunidad del cine gallego despide a Gonzalo Rei Chao, quien murió a los 80 años de edad. A lo largo de los años, Gonzalo se distinguió por su dedicación, liderazgo y vocación de servicio, cualidades que marcaron su camino y consolidaron su prestigio en su entorno.

Trayectoria profesional

Rei Chao desarrolló una carrera extensa en el mundo de la interpretación, abarcando televisión, cine, teatro y doblaje. Su formación se inició en la Escola de Artes Escénicas da Estrada, y desde mediados de los años ochenta participó regularmente en producciones de la televisión gallega.

En televisión fue un rostro habitual en series como Padre Casares, donde interpretó al padre Crisanto, así como en otras ficciones de la TVG como Mareas vivas, Valderrei, Terra de Miranda y Libro de familia.

En el cine, Rey Chao trabajó en títulos como Pradolongo (2008), A vida que che espera (2004) y A praia dos afogados (2015), entre otros proyectos.

Además de su trabajo frente a la cámara, destacó en el doblaje al gallego, prestando su voz a personajes como el Mestre Mutenroi en la versión regional de Dragon Ball Z, contribuyendo al acceso a contenidos en lengua propia para varias generaciones de espectadores.