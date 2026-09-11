Muere Emma Bonino, expolítica italiana y Premio Príncipe de Asturias en 1998

Emma Bonino, exministra de Exteriores de Italia y excomisaria europea, reconocida por su activismo por los Derechos Humanos, ha fallecido este viernes a los 78 años de edad. Bonino recibió el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional en 1998.

"Emma nos ha dejado, pero nunca nos abandonará. Hoy no solo nos deja nuestra líder, nos deja una de las protagonistas más lúcidas, valientes y libres de la historia política de nuestro país y del mundo libre", ha confirmado en redes sociales su partido Più Europa, de corte liberal y europeísta.

Comenzó su activismo político en la década de los 70 en movimientos a favor de la legalización del aborto en Italia, punto en el que se presentó a las elecciones bajo las siglas del Partido Radical.

Así abrió una larga trayectoria política que le llevó a ser diputada durante seis legislaturas, así como comisaria de Pesca en 1995, ministra de Asuntos Europeos entre 2006 y 2008 y de Exteriores entre 2013 y 2014 en gobiernos socialdemócratas. Fue senadora hasta 2022, su último cargo electo.

Su partido ha destacado su carácter inconformista y sus luchas "contra todo lo que niega las libertades", como el "aborto clandestino, el hambre en el mundo, la partitocracia, el justicialismo, los genocidios o contra toda forma de autoritarismo", de esta forma ha señalado a Bonino como "activista, parlamentaria, ministra, comisaria europea", pero "siempre radicalmente libre".

Su larga trayectoria activista fue reconocida con varias condecoraciones como la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana o la Legión de Honor francesa.

Reacción en Italia y Bruselas

Su figura ha sido reivindicada por miembros del actual Gobierno, caso de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien ha destacado que durante décadas representó "una voz fuerte y reconocible de la política italiana, llevando adelante sus ideas con determinación".

"Nuestras historias y nuestras sensibilidades han estado lejos, pero esto nunca me ha impedido reconocer su peso y su rol en la vida pública de nuestra Nación", ha afirmado Meloni.

Por su lado, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, se ha referido a Bonino como una "representante autorizada de la política italiana". "Uno de los rostros más conocidos del radicalismo liberal. Fue mi colega en Bruselas, una mujer inteligente con la que siempre tuve un intercambio respetuoso y leal, a pesar de tener a menudo valores y visiones políticas diferentes", ha asegurado.

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Así, ha señalado que les unió un "gran sentimiento europeísta", destacando su lucha por la moratoria de la pena de muerte y por dar justicia a las mujeres víctimas de mutilaciones genitales femeninas.

A nivel europeo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado en un mensaje en italiano difundido en redes sociales que "la Europa por la que luchó sentirá su ausencia".

"Emma Bonino nunca esperó a que el mundo estuviera preparado, siempre eligió ir hacia adelante, indicando el camino a los demás", ha destacado la conservadora maltesa para poner en valor el papel de la que fuera eurodiputada y comisaria europea.