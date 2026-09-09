Muere Norberto Galasso, historiador y ensayista argentino

Norberto Galasso, historiador, ensayista y una de las voces más singulares del pensamiento crítico argentino, murió este lunes a los 90 años. Su obra, marcada por una mirada profundamente comprometida con las causas populares, lo convirtió en una referencia intelectual para varias generaciones y en uno de los divulgadores más influyentes de la historia política y social del país.

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Revisión histórica y compromiso popular

Nacido en Buenos Aires en 1936, Galasso dedicó su vida a estudiar y difundir figuras y procesos que habían sido marginados o distorsionados por los relatos oficiales. Su reivindicación de personajes como Arturo Jauretche, Juan José Hernández Arregui o Manuel Ugarte, así como su lectura crítica del peronismo y de los movimientos nacionales y populares de América Latina, le otorgaron un lugar destacado en el panorama cultural argentino.

Autor de más de setenta libros, combinó la investigación rigurosa con una escritura accesible que acercó la historia a lectores no especializados. Su trabajo se caracterizó por una voluntad constante de revisar mitos, desmontar prejuicios y recuperar voces silenciadas, siempre desde una perspectiva que buscaba comprender la realidad social en toda su complejidad.

Un legado pedagógico

Galasso también tuvo una presencia activa en medios de comunicación, conferencias y espacios de formación, donde ejerció como divulgador apasionado y pedagogo incansable. Su figura, respetada incluso por quienes discrepaban de sus posiciones, se mantuvo como un punto de referencia en los debates sobre identidad nacional, memoria histórica y pensamiento latinoamericano.

Con su muerte desaparece uno de los últimos grandes representantes de una tradición intelectual que entendía la historia como una herramienta de transformación social.