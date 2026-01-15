Muere el exalcalde socialista de Valencia Ricard Pérez Casado

El exalcalde socialista de València, Ricard Pérez Casado, falleció este pasado lunes por la noche a los 80 años y ha sido incinerado este miércoles, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Nacido en 1945 en València, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia por la Universitat de València, dirigió diversas consultoras en los campos de estudios económicos, sociológicos y territoriales.

Fue alcalde de València entre 1979 y 1988. En 1996 fue nombrado Administrador de la Unión Europea en Mostar y en 2000 fue elegido Diputado Nacional por Valencia en el Congreso de los Diputados, donde fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo.

En 2004 fue nombrado presidente de la Comisión Delegada del Instituto Europeo del Mediterráneo. También fue, entre otras cosas, el comisionado del Gobierno central para la celebración de la America's Cup 2007.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha alabado a Ricard Pérez Casado, de quien ha dicho que deja "una huella imborrable, un servidor público que dedicó su vida a construir una València más justa y democrática". "Un abrazo enorme a su familia y a quienes tuvieron la suerte de caminar a su lado", señala en un mensaje en su cuenta de X.

"Figura clave" en la Transición e impulsor del Jardín del Turia

El PSPV de la provincia de Valencia ha lamentado el fallecimiento de Pérez Casado, "figura clave" en la Transición, y ha destacado que fue el impulsor del Jardín del Turia, del Palau de la Música y de "la València moderna". "Nuestro pésame a su familia y personas estimadas", han agregado los socialistas.

Por su parte, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha subrayado que su muerte es "la de una persona que asumió que ser alcalde es imaginar la ciudad, más allá de las lógicas de la inmediatez y el corto plazo político". "En la València pensada por Ricard están los principales hitos de los que hoy estamos orgullosos", ha resaltado.

Mientras, la exlíder del PSPV en la capital valenciana y actual eurodiputada, Sandra Gómez, ha lamentado que "nos deja el autor de la mejor València: la que protegió el Saler, ajardinó nuestro río Turia y la llevó a la luz de la libertad y la cultura". "La València de la que presumimos en postales o la que sale en los rankings como mejor ciudad del mundo para vivir lleva su sello. Como siento de forma sincera su adiós. Que la tierra le sea leve", añade.

El propio PSPV, en sus redes sociales, ha despedido "con tristeza al compañero" Pérez Casado, "un hombre honesto que dedicó su vida a defender los valores democráticos y a trabajar para mejorar la vida de la gente", mostrando el pésame a su familia y amigos.

"Transformó la ciudad y la dirigió hacia la modernidad"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV en la ciudad, Pilar Bernabé, ha asegurado que este miércoles es "un día triste para todos los valencianos y también para todos los socialistas de la ciudad".

Bernabé ha destacado que Pérez Casado fue "el alcalde que transformó la ciudad y la dirigió hacia la modernidad", quien entendió la mirada europeísta de València, junto al entonces presidente de la Generalitat, Joan Lerma, impulsando una ciudad pensada para la ciudadanía.

"Un alcalde socialista que entendió la ciudad como el espacio donde todo pasaba, donde había dinamismo, futuro y esperanza", ha afirmado, subrayando que deja el mayor legado a una València que "quiere seguir mirando al futuro".

"La ciudad va a estar a la altura del momento"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha coincidido en que es "un día triste para la ciudad", trasladando en nombre del Ayuntamiento las condolencias a la familia y allegados.

"Siempre que se pierde un alcalde de València es un momento triste para la ciudad", ha afirmado, asegurando que los actos oficiales serán anulados.

Asimismo, ha informado de que el Ayuntamiento de València ha decretado tres días de luto oficial, los días 14, 15 y 16 de enero, con banderas a media asta y la suspensión de todos los actos oficiales.