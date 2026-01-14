Muere Ramiro Lamas, arquitecto, sacerdote y expresidente del Club Deportivo Ourense, a los 81 años

En la mañana de la víspera de su 82 cumpleaños murió en el Hospital de Ourense Ramiro Lamas Vázquez-Gulías, arquitecto, sacerdote y expresidente del Club Deportivo Ourense, tras una larga enfermedad. Natural de Beariz (Ourense), donde nació el 15 de enero de 1944, será despedido en una misa exequial el jueves 15 de enero en la parroquia de Santa María de Beariz, siendo posteriormente inhumado en el panteón familiar. El viernes 16 se celebrará otra misa en Santa María de Castrelos.

Cuatro años al mando del CD Ourense

En 1990 asumió la presidencia del Club Deportivo Ourense, etapa en la que el club afrontó un periodo de renovación y ambición deportiva, con el objetivo de consolidarse y aspirar a mayores metas durante cuatro temporadas. Además, hizo construir la grada de Preferencia.

Arquitecto de proyección internacional

Formado en Arquitectura y Urbanismo en Panamá, desarrolló allí una destacada carrera profesional, llegando a ser presidente del Colegio de Arquitectos del país y recibiendo importantes reconocimientos por su labor en obras públicas. De regreso a Galicia dejó su sello en viviendas, edificios públicos y proyectos diocesanos, siempre con una visión práctica y social de la arquitectura.

Sacerdote y hombre comprometido

Ordenado sacerdote en 2003, ejerció su ministerio durante más de dos décadas en distintas parroquias de la diócesis de Tui-Vigo, siendo la de Santa María de Castrelos su último destino. Cercano, inquieto y creativo, también cultivó la pintura y el arte. Su figura queda asociada al trabajo, la entrega y el servicio en todas las facetas de su vida. Descanse en paz.