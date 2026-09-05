Muere Felisindo Castro, padre de una familia de abogados de Ourense y “un gran profesional y persona”
OBITUARIO
El abogado ourensano, con más de medio siglo de trayectoria, deja una familia ligada al Derecho y decenas de mensajes que destacan su calidad humana y profesional.
El abogado ourensano Felisindo Castro Lorenzo murió este miércoles, 2 de septiembre, a los 82 años, después de más de medio siglo de ejercicio profesional en Ourense. Natural de Dacón, en Maside, había iniciado su trayectoria en la abogacía en marzo de 1969 y en 2019 recibió el reconocimiento por sus 50 años de profesión.
Castro Lorenzo estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y, tras completar sus prácticas en Ourense, se estableció en la ciudad junto a su esposa, María Isabel Vicente Santos, también abogada. Ambos desarrollaron su trayectoria profesional en un despacho familiar al que posteriormente se incorporaron sus hijos gemelos, Félix y Cástor Castro, que ejercen igualmente la abogacía.
Durante su trayectoria, Felisindo Castro estuvo vinculado al Colegio de Abogados de Ourense, del que fue secretario durante una década. El penal fue una de las áreas a las que dedicó buena parte de su carrera, aunque también trabajó en otras materias jurídicas.
Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar en redes sociales. Los comentarios se repiten por decenas y destacan especialmente su carácter personal y su trayectoria profesional, con mensajes que lo describen como una "gran persona" y un "excelente profesional", además de recordar su trato y su vinculación con la abogacía ourensana.
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