Muere, Gerardo Taracena, actor mexicano de “Apocalypto”

Gerardo Taracena, actor mexicano de fuerza expresiva singular y uno de los intérpretes más sólidos de su generación, murió en Ciudad de México el pasado 31 de enero a los 55 años. Nacido en 1970, se formó en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y comenzó su carrera en la danza y el teatro independiente, donde desarrolló la disciplina física y la intensidad emocional que más tarde definirían su trabajo en pantalla.

Su proyección internacional llegó con “Apocalypto” (2006), la película de Mel Gibson en la que interpretó a Cero Lobo, uno de los guerreros mayas que persiguen al protagonista. Su actuación, basada en una presencia física contundente y una mirada capaz de transmitir amenaza sin necesidad de palabras, se convirtió en uno de los elementos más recordados del filme. El rodaje, exigente y casi enteramente realizado en exteriores, puso a prueba al reparto, pero Taracena destacó por su precisión corporal y su capacidad para escenas de tensión extrema, cualidades que Gibson aprovechó para construir un antagonista memorable.