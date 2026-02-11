Muere Manolín Dacosta, el activo sindicalista de las ITV

Se nos fue un referente del antiguo barrio de A Carballeira ( el que va desde el cruce de Piñor hasta la cuesta de los Aragoneses, en la avda. Marcelo Macías), ese chico que nació, vivió y murió en él y al que se vio hasta ayer mismo formando una inseparable piña de recién jubilados con Floreano Velo y Aser Rial, un trio de fieles amigos al que se uniría un cuarto de rondas matinales por el entorno donde más la conversación que el hecho social de tomar uso vasos que pronto fueron de agua, conscientes de que no se podía malgastar la vida. De una fidelidad cronométrica estos cuatro conocían todos los entresijos de una barriada que fue transformándose de tal modo que solo habitadas en ínfima proporción por los de siempre que fueron migrando a otros barrios de la ciudad.

Manuel Dacosta, Manolín para los del barrio que siempre lo identificábamos sin ningún apelativo más, siempre se mimetizó con su barrio del que permanente morada hizo, salvo una breve estancia, ya jubilado, en tierras bercianas donde su esposa trabajaba en la sanidad Pública. Jubilados ambos, retornarían al barrio donde él creció con los Velo, Outeiriño, de León, los del José Ramón, Rial y otros. Desde muy joven ya le vimos ejerciendo en diversos talleres automovilísticos pasando a técnico de las ITV, primero en Verín, luego en el polígono industrial de O Pereiro donde su paso no fue el de un empleado más sino el de un implicado y comprometido como sindicalista en las mejoras de la vida laboral de sus compañeros.

Nunca pensé al ver a tan enhiestos Floreano, Aser y Manolín que ese trio podría ser mortal por la salud y cordialidad que todos los tres exudaban con esa facilidad de comunicación que diariamente compartían con una vecindad muy plural.

Sea el amigo tenido allá donde los que solidarios con su entorno no se limitaron a una vida laboral sin más, sino que prolongada al servicio de sus colegas técnicos de la revisión de automóviles.

Condolencias para la viuda Maite y sus hijos Patricia, de guardería a Valenzá y Alberto, residente en Alemania. 76 años no son nada cuando uno pensaba en este trio de los que inmortales me parecían.