Muere Manuel Boix, el renovador del realismo que dedicó "toda una vida al arte y la humanidad"

El artista valenciano Manuel Boix (l'Alcúdia, 1942) ha fallecido a los 84 años, según han informado a Europa Press fuentes próximas al creador.

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La familia del creador —que despedirá este jueves en la casa familiar de su población natal a su ser querido, que posteriormente será incinerado en un acto íntimo— ha destacado que el autor dedicó "toda una vida generosamente al arte, a sus conciudadanos, a su País y a la humanidad".

Manuel Boix fue desde los años 60 del siglo pasado uno de los introductores del nuevo realismo en España. Desde que se le concedió el Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 1980, y particularmente después de una larga estancia en Nueva York, su trabajo se significó en los más diversos campos de la creación, desde la pintura a la ilustración de libros, pasando por la obra gráfica, carteles y la escultura, según recuerda la biografía de su web.

Este nuevo realismo del autor se caracterizó por combinar la revisión de episodios históricos con una lectura renovada de su contexto social, literario y humano.

Vínculos artísticos y condolencias de las instituciones

Se da la circunstancia de que recientemente también ha fallecido Artur Heras, con quien Boix expuso conjuntamente. Aunque estos dos autores, junto a Rafael Armengol (Benimodo, Valencia, 1940) no constituyeron un equipo de pintores, sí plantearon trabajos comunes —como por ejemplo los casos de 'Tríptic' (1964) o en la carpeta de obra gráfica 'Lligat i lacrat' (1971)— y, con cierta regularidad, exhibieron su obra unidos, según recuerda el IVAM.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, en redes sociales, ha dedicado unas palabras de despedida al "maestro" Manuel Boix: "Los valencianos somos algo más conscientes de quién somos gracias a artistas como Manolo Boix. Hoy se va y la cultura pierde un maestro, pero los valencianos ganamos un legado que nos acompañará siempre. Gracias, Manolo, por dejarnos una manera única de mirar nuestra tierra".

Por su parte, el Consell Valencià de Cultura (CVC) ha señalado: "Nos ha dejado Manolo Boix, uno de los grandes de la pintura y la ilustración de las últimas décadas. Hijo de l'Alcúdia, introductor del nuevo realismo en los años 60 y Premio Nacional de Artes Plásticas en 1980".

Y el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha despedido también al artista "con especial tristeza". "Uno de los creadores valencianos más reconocidos de las últimas décadas", ha recalcado sobre el creador.