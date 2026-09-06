Muere Rosa Maria Duran, figura del exilio catalán en México, a los 99 años

La profesora, intérprete y escritora catalana Rosa Maria Duran, figura destacada de la comunidad catalana en el exilio en México, ha muerto a los 99 años de edad.

Lo ha anunciado el Centro Nacional de las Artes de México y el propio president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la noticia.

Duran, condecorada con la Creu de Sant Jordi en 2022 por su difusión de la memoria del exilio catalán en México y la cultura catalana, era un referente de la catalanidad exterior.

"Tuve la ocasión de conocerla en México el año pasado y me conmovió su historia de desarraigo, compromiso y reconstrucción personal y colectiva", ha apuntado Illa a través de sus redes sociales.

Nacida en Barcelona en 1927, la familia de Duran se refugió después de la Guerra Civil en Montpellier (Francia) y, tres años después, se exiliaron a México. Allí estudió letras hispánicas en la Universidad Autónoma, antes de realizar un posgrado en La Sorbona de París.

Llegó a trabajar como intérprete para Naciones Unidas.