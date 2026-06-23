Muere en Ourense la popular María del Carmen Cambeses Gándara: entrañable "Mariquiña"

Ourense despidió en la tarde del lunes a María del Carmen Cambeses Gándara, para todos “Mariquiña”. Un apodo que hasta tal punto formó parte de su vida que incluso así se llamaba la librería que regentó durante años en la calle Bedoya -esquina con Valle Inclán- frente a la entrada principal del colegio Maristas.

Aquel establecimiento, en pleno centro estratégico de la capital, fue mucho más que una tienda de libros: fue un punto de encuentro. Por allí pasaron, año tras año, cientos de niños de Maristas y de otros colegios de la zona. Aquellos años entre libros forjaron en ella un carácter extraordinariamente cercano y cuidadoso con los escolares.

La librería “Marquiña” incluso le permitió cultivar una faceta más cultural, teniendo a don Ramón Otero Pedrayo entre sus conocidos. El propio patriarca de las letras galegas le dedicaría un poema.

Quienes la conocieron coinciden en señalar que era una mujer de gran carácter, recta, pero poseedora de una cercanía y una talla humana excepcionales. Siempre correcta, defendió con firmeza sus compromisos sociales, haciendo de la militancia política uno de sus grandes valores, pues bien conocida fue su participación activa como militante en el Partido Popular.

Más allá de los libros, la otra gran pasión de “Mariquiña” fue la costura, adquiriendo la maestría necesaria como para ser la mentora de muchas mujeres que aprendieron con ella los secretos del hilo y la aguja, y transmitiendo un oficio tradicional con el mismo rigor que aplicaba a todo en su vida.

Su firmeza en la vida también la traslado a su ámbito familiar, madre orgullosa de cuatro hijos y abuela de siete nietos.

Ourense pierde a una mujer entrañable y comprometida, pero que quedará para siempre en la memoria colectiva de la ciudad. Descanse en paz.