Muere en Ourense la popular María del Carmen Cambeses Gándara: entrañable "Mariquiña"
OBITUARIO
El PP de Ourense lamenta la muerte de María del Carmen Cambeses, “Mariquiña”, histórica activista popular y militante desde la etapa de Alianza Popular.
Ourense despidió en la tarde del lunes a María del Carmen Cambeses Gándara, para todos “Mariquiña”. Un apodo que hasta tal punto formó parte de su vida que incluso así se llamaba la librería que regentó durante años en la calle Bedoya -esquina con Valle Inclán- frente a la entrada principal del colegio Maristas.
Aquel establecimiento, en pleno centro estratégico de la capital, fue mucho más que una tienda de libros: fue un punto de encuentro. Por allí pasaron, año tras año, cientos de niños de Maristas y de otros colegios de la zona. Aquellos años entre libros forjaron en ella un carácter extraordinariamente cercano y cuidadoso con los escolares.
La librería “Marquiña” incluso le permitió cultivar una faceta más cultural, teniendo a don Ramón Otero Pedrayo entre sus conocidos. El propio patriarca de las letras galegas le dedicaría un poema.
Quienes la conocieron coinciden en señalar que era una mujer de gran carácter, recta, pero poseedora de una cercanía y una talla humana excepcionales. Siempre correcta, defendió con firmeza sus compromisos sociales, haciendo de la militancia política uno de sus grandes valores, pues bien conocida fue su participación activa como militante en el Partido Popular.
Más allá de los libros, la otra gran pasión de “Mariquiña” fue la costura, adquiriendo la maestría necesaria como para ser la mentora de muchas mujeres que aprendieron con ella los secretos del hilo y la aguja, y transmitiendo un oficio tradicional con el mismo rigor que aplicaba a todo en su vida.
Su firmeza en la vida también la traslado a su ámbito familiar, madre orgullosa de cuatro hijos y abuela de siete nietos.
Ourense pierde a una mujer entrañable y comprometida, pero que quedará para siempre en la memoria colectiva de la ciudad. Descanse en paz.
El adiós del PP
El Partido Popular expresó este lunes su pesar por el fallecimiento de María del Carmen Cambeses Gándara, “Mariquiña”, histórica activista popular de la ciudad, quien murió en Ourense a los 92 años.
La dirección del PP destacó la figura de un referente de compromiso y militancia activa en el partido. “Hasta que su edad se lo permitió -señalan desde el PP- su presencia fue constante en todos y cada uno de los eventos políticos del partido, así como en las actividades tradicionales organizadas con la militancia en el distrito central del partido al que perteneció”.
El PP, que transmitió sus condolencias a familiares y amigos, reafirmó su gratitud hacia una mujer que “siempre encarnó los valores de la militancia, con una extensa trayectoria como afiliada que comenzó durante la época de Alianza Popular”.
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