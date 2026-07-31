Muere el padre de Paula Echevarría, Luis, a los 76 años

La actriz Paula Echevarría dice adiós a uno de los hombres de su vida. Su padre, Luis Echevarría Muñiz, ha fallecido este jueves en Gijón a los 76 años de edad, según ha publicado el diario El Correo en un breve obituario en el que ha adelantado cómo será el último adiós al progenitor de la querida intérprete asturiana. La capilla ardiente ha quedado instalada en el tanatorio de Candás y el funeral se celebrará este viernes 31 de julio en la iglesia de San Félix de la misma localidad, lugar de residencia de la familia.

La protagonista de Velvet siempre ha presumido de la unión con sus padres y su hermano Luisma y de una manera especial ha hecho alarde del orgullo que sentía por el ejemplo que son para ella sus padres como matrimonio. Así lo reconocía el pasado mes de marzo cuando les felicitó por 51 años de casados, compartiendo un tierno carrusel de fotografías de sus padres en su perfil de Instagram.

La noticia de la pérdida de su padre llega en un momento feliz para Paula Echevarría, que en una semana cumplirá 49 años y está pendiente de estrenar una nueva serie. Además este mes de agosto la familia celebrará la mayoría de edad de Daniella, que ya va abriéndose paso en el mundo de las redes sociales y en estas fechas es cuando Paula, Miguel Torres y su hijo suelen trasladarse a Asturias para pasar unos días de vacaciones.