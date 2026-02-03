Muere el periodista y escritor Carlos Hernández a los 56 años

El periodista y escritor Carlos Hernández de Miguel ha fallecido en Huesca a los 56 años tras una enfermedad, a pocos días de cumplir los 57. Hernández fue corresponsal de guerra, escritor y uno de los grandes expertos en la dictadura franquista y en los republicanos españoles deportados a campos nazis.

Durante su carrera, cubrió conflictos en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak, donde fue testigo de la muerte del reportero español José Couso. A raíz de aquel suceso, Hernández se comprometió a exigir justicia y mantener viva la memoria de los periodistas víctimas de la guerra.

Experto en memoria histórica y crímenes del franquismo

Hernández dedicó gran parte de su vida a investigar la represión franquista. Sus libros incluyen Los últimos españoles de Mauthausen (2015), Los campos de concentración de Franco (2019) y el cómic Deportado4443, en los que documentó la deportación de miles de republicanos españoles a los campos nazis y reveló la colaboración de Franco con Hitler.

También exploró la ficción con Créeme. No es una novela, es vuestro futuro, una distopía sobre el avance de la extrema derecha populista. En sus palabras: “Si algo nos enseñaron los años 30 es que a la ultraderecha no se la apacigua, se la combate”.

Hernández trabajó además como redactor jefe y asesor en comunicación política y empresarial, combinando su labor periodística con el análisis histórico y la divulgación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias: “Fue un hombre honesto. Supo hacer compatible el respeto con el cariño, el compromiso con la profesionalidad. Nos ha dejado Carlos Hernández, que quiso tanto como fue querido. Echaremos de menos su integridad”.

Hernández acababa de regresar de un viaje familiar a Tanzania y, según su entorno, “disfrutó de la vida hasta el final”. Su fallecimiento ha conmocionado al mundo del periodismo, la cultura y la memoria histórica.

A lo largo de su carrera, Hernández dejó un legado de investigación rigurosa y compromiso con la verdad, convirtiéndose en una referencia para periodistas, historiadores y ciudadanos interesados en la justicia y la memoria histórica.