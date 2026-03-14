Muere Phil Campbell, guitarrista de Motörhead

Phil Campbell, fallecido a los 64 años, fue durante más de tres décadas uno de los pilares sonoros de Motörhead y una figura esencial en la historia del heavy metal europeo. Su muerte, tras una larga y complicada batalla en cuidados intensivos derivada de una operación mayor, cierra la vida de un músico cuya guitarra definió una época y cuyo carácter discreto y trabajador lo convirtió en un referente para varias generaciones de artistas.

Nacido en Pontypridd, Gales, en 1961, Philip Anthony Campbell descubrió la guitarra a los diez años y, apenas tres años después, ya actuaba de forma semiprofesional en bandas locales.

Su vida cambió en 1984, cuando fue elegido para incorporarse a Motörhead tras un proceso de audiciones que buscaba renovar la formación. A partir de ese momento, Campbell se convirtió en el guitarrista más longevo de la banda liderada por Lemmy Kilmister. Con él, la banda grabó discos emblemáticos, recorrió los escenarios más exigentes del mundo y consolidó un legado que trascendió géneros y generaciones.

Tras la muerte de Lemmy en 2015 y la disolución de Motörhead, Campbell no se retiró. Formó Phil Campbell and the Bastard Sons, un proyecto familiar en el que compartió escenario con tres de sus hijos. Con esta banda exploró un repertorio que combinaba composiciones propias con homenajes a su pasado, manteniendo vivo el espíritu del rock que lo había acompañado desde la adolescencia.