Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años, leyenda de la televisión y el teatro españoles
OBITUARIO
La actriz Gemma Cuervo ha muerte a los 91 años, dejando atrás una trayectoria que la convirtió en una de las intérpretes más queridas y reconocidas de la escena española
La actriz Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años, dejando atrás una trayectoria que la convirtió en una de las intérpretes más queridas y reconocidas de la escena española. La artista, nacida en Barcelona en 1934, desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión, y para muchos espectadores será siempre la inolvidable Vicenta de series como "Aquí no hay quien viva" y "La que se avecina".
A lo largo de más de seis décadas de trabajo, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional. En televisión alcanzó una enorme popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero, que la acercaron a nuevas generaciones y reforzaron su condición de rostro imprescindible de la ficción española.
En los últimos años, había reducido su presencia pública y vivía centrada en su familia y en el cuidado de su salud, manteniendo un perfil más discreto aunque siempre activo en redes sociales. Aun así, seguía muy presente en el recuerdo del público y de sus compañeros de profesión, que a menudo destacaban su carácter cercano y su enorme profesionalidad en los rodajes.
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