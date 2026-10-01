Muere Román Cid Álvarez, referente de la apicultura en Ourense
OBITUARIO
El sector apícola despide a Román Cid Álvarez, fundador de la Asociación Apícola Abellas Nais, y referente en Ourense y Galicia
El sector de la apicultura se encuentra de luto tras el fallecimiento en la madrugada de este jueves 1 de octubre de Román Cid Álvarez, fundador de la Asociación Apícola Abellas Nais y figura clave en la formación e impulso de diversas generaciones de apicultores. La capilla ardiente ha quedado instalada en la sala número 2 del Tanatorio das Burgas, donde familiares, allegados y compañeros del colectivo podrán rendirle homenaje este jueves a partir de las 16:30 horas y durante la mañana del viernes hasta las 16:00 horas.
A través de una nota pública, la Asociación Apícola Abellas Nais ha querido rendir tributo a su fundador y expresar sus condolencias por la pérdida:
"Con moita tristura comunicámosvos que esta madrugada faleceu Román Cid Álvarez, fundador da asociación, compañeiro apicultor e unha persoa moi querida dentro do noso mundo. Somos moitas as xeracións que demos os nosos primeiros pasos na apicultura da súa man, e co seu falecemento perdemos unha parte importante da memoria da nosa apicultura, pero quedan as súas ensinanzas, as conversas compartidas, o seu humor, os consellos e todo aquilo que foi sementando ao longo dos anos nas persoas que tivermos a sorte de coñecelo. Hoxe congregarémonos a partir das 16:30, e mañá durante a mañá ata as 16h, no Tanatorio das Burgas nº2, para despedirnos del. Que a terra che sexa leve, Román. Grazas pola túa infinita xenerosidade. As túas abellas e aqueles que aprendemos de ti non te esqueceremos. Asociación Apícola Abellas Nais"
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
JUNTO A EVALUNA MONTANER
Camilo confiesa su amor por Galicia y plantea mudarse