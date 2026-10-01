Muere Román Cid Álvarez, referente de la apicultura en Ourense

El sector de la apicultura se encuentra de luto tras el fallecimiento en la madrugada de este jueves 1 de octubre de Román Cid Álvarez, fundador de la Asociación Apícola Abellas Nais y figura clave en la formación e impulso de diversas generaciones de apicultores. La capilla ardiente ha quedado instalada en la sala número 2 del Tanatorio das Burgas, donde familiares, allegados y compañeros del colectivo podrán rendirle homenaje este jueves a partir de las 16:30 horas y durante la mañana del viernes hasta las 16:00 horas.

A través de una nota pública, la Asociación Apícola Abellas Nais ha querido rendir tributo a su fundador y expresar sus condolencias por la pérdida: