Muere Rosina Abellás, figura clave de la Presidencia de la Xunta de Galicia durante más de 15 años

Rosina Abellás Álvarez, profesional de larga trayectoria en la Administración autonómica gallega y figura clave en el funcionamiento interno de la Presidencia de la Xunta durante más de tres lustros, falleció en A Coruña a los 57 años. Su muerte causó un profundo impacto en el ámbito político gallego, donde su labor discreta, constante y rigurosa la había convertido en una colaboradora imprescindible.

Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela, Abellás inició su carrera en el Instituto Galego da Vivenda e Solo, donde trabajó cerca de 12 años. En ese período adquirió una sólida experiencia en gestión pública, planificación administrativa y coordinación institucional. Su capacidad para integrar equipos, resolver problemas complejos y sostener procesos de trabajo exigentes la llevó, en 2009, a incorporarse al Gabinete de Presidencia de la Xunta de Galicia.

Durante más de 16 años desempeñó funciones de asesoramiento, análisis y apoyo estratégico en el núcleo operativo del Gobierno gallego. Su papel fue especialmente valorado por su capacidad de organización, su prudencia y su eficacia en la gestión diaria de un entorno político de alta responsabilidad. A lo largo de su trayectoria acompañó a dos presidentes autonómicos, convirtiéndose en una figura de referencia dentro de la estructura administrativa de la Xunta.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar. Entre las reacciones más destacadas se encuentran precisamente las de los dos presidentes con los que trabajó, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, quienes habían trabajado estrechamente con ella durante años. Ambos subrayaron públicamente su profesionalidad, su entrega y la confianza que inspiraba en los equipos con los que colaboraba. Señalaron también que mantuvo su compromiso con el trabajo incluso en los momentos más difíciles de su enfermedad, y destacaron el valor humano que aportaba a la institución más allá de sus responsabilidades formales.

"Fue la más trabajadora y la más leal. Y por eso tanta gente siente hoy que anoche nos dejara", escribió Alberto Núñez Feijoo en sus redes sociales. "Se fue Rosina. Luchando y trabajando hasta el final, como vivió. Dando ejemplo. Así la recordaremos. Aunque la echemos mucho de menos", escribió por su parte Alfonso Rueda, quien acompañó su mensaje con una fotografía con Rosina Abellás el día de su investidura como presidente en el 2024.

Compañeros, colaboradores y responsables de distintas áreas de la administración coincidieron en describirla como una persona meticulosa, serena y profundamente comprometida con el servicio público. Su ausencia deja un vacío notable en la estructura interna del Gobierno gallego, donde su labor fue considerada ejemplar y decisiva para el funcionamiento cotidiano de la Presidencia.