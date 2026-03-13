Muere el sacerdote Francisco Fernández-Carvajal, autor de las meditaciones “Hablar con Dios”
OBITUARIO
Francisco Fernández-Carvajal, autor de la meditaciones "Hablar con Dios", falleció el pasado 6 de marzo tras una vida dedicada a la predicación, dirección espiritual y el estadio teológico
El sacerdote Francisco Fernández-Carvajal, autor de las meditaciones “Hablar con Dios” falleció el pasado 6 de marzo, según informaba Mundo Cristiano (Ediciones Palabra).
Nacido en España en 1938, Fernández-Carvajal desarrolló una vida sacerdotal marcada por la predicación, la dirección espiritual y el estudio teológico. Entre todas sus obras destaca “Hablar con Dios”, una colección de meditaciones para cada día del año. Traducida a numerosos idiomas, esta obra se ha convertido en una ayuda para muchos sacerdotes que la han utilizado para preparar sus homilías y en una guía para la oración diaria de los fieles.
Entre los rasgos que caracterizan la obra de Fernández-Carvajal destacan, según Mundo Cristiano, “una profunda raíz evangélica, con abundantes referencias a la Sagrada Escritura; un lenguaje claro y accesible, capaz de llegar tanto a especialistas como a lectores sin formación teológica; un marcado sentido pastoral, fruto de muchos años de trato personal con almas, y una invitación constante a santificar la vida ordinaria”.
