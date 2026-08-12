Muere Vicente Quirarte, poeta mexicano y académico de la lengua

Vicente Quirarte, poeta, narrador, ensayista y una de las figuras más influyentes de la literatura mexicana contemporánea, murió el pasado 11 de agosto en Ciudad de México, a los 72 años. Su fallecimiento, comunicado por instituciones culturales y académicas, causó una profunda conmoción en el ámbito literario, donde su voz, su erudición y su presencia habían sido constantes durante más de cuatro décadas.

Trayectoria y obras fundamentales

Nacido en 1954, Quirarte desarrolló una obra vasta y diversa que lo convirtió en un autor imprescindible para entender la evolución de la literatura mexicana desde finales del siglo XX. Su escritura, marcada por una mezcla singular de pasión, ironía, memoria histórica y una sensibilidad urbana muy personal, transitó con naturalidad entre la poesía, la narrativa, el ensayo y la crónica. Fue autor de libros fundamentales como “El ángel es vampiro”, “Razón de viaje”, “La invencible” y numerosos estudios sobre figuras y episodios clave de la historia nacional.

Labor académica y la Academia Mexicana de la Lengua

Doctor en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Quirarte fue también un académico de enorme prestigio. Su labor en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM lo convirtió en un referente en el estudio y preservación del patrimonio literario mexicano. En 2017 ingresó como miembro de número a la Academia Mexicana de la Lengua, donde ocupó la silla XXVIII y desde la cual impulsó proyectos de difusión cultural y reflexión sobre el idioma.

Su obra poética, reconocida por su intensidad emocional y su capacidad para dialogar con la tradición sin renunciar a una voz propia, lo situó entre los autores más destacados de su generación. En la narrativa exploró la ciudad, la memoria y los mitos personales y colectivos, siempre con una prosa precisa y elegante.

Ensayista y formador

Como ensayista, se distinguió por su habilidad para acercar la historia al lector contemporáneo, iluminando episodios del siglo XIX, la vida de héroes nacionales y la construcción simbólica de México como nación.