HISTORIAS INCREÍBLES
Amor platónico
PINGAS DE ORBALLO
Onde se acaba o mundo”, díxolle unha amiga a outra cando esta lle preguntou onde andaba traballando.
A frase veume como anel ó dedo; cadroume ó xeito. Porque a min quédanme exactamente dúas horas para marchar cara a onde se acaba o mundo. O que aínda non sei é se hei de facelo andando, en coche, en barco, en avión ou combinando as catro maneiras.
Xa que non podo perderme polo espazo sideral, vagando polo universo sen fin -aínda que non renuncio á esperanza de subir algún día ata Marte ou máis alá-, só me quedan tres lugares nos que desaparecer para a eternidade. Sempre tiven a ilusión de ir a un deles: Australia, Canadá e o Polo Norte.
A decisión chegou precedida dun sorteo, dun golpe de sorte. Como non sabía por cal decidirme, optei por xogar ó guá. Fixen tres buracos moi xuntiños e marquei cada un co nome dun deses destinos, na mesma orde en que os acabo de citar.
A miña intención é acampar á beira do monte Uluru, tamén coñecido como Ayers Rock
Lancei o bugallo e este inclinouse polo buraco da esquerda de todo -mesmo os bugallos saben que non son da outra beira-: Australia. Quédanme xa menos de dúas horas para marchar alá, vivir entre coellos e canguros. Porque esa é outra: nada de cidades nin de vilas grandes; quero estar practicamente perdido de todo.
A miña intención é acampar á beira do monte Uluru, tamén coñecido como Ayers Rock, e... vivir, que son dous días! Así que quen queira saber de min, que non perda o tempo buscándome; para a maioría non será prato de gusto achegarse ata onde se acaba o mundo.
Alá vou, Australia!
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