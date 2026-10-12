Muere Wilfredo Gómez, "Bazooka", campeón mundial de boxeo en tres categorías

El boxeador puertorriqueño Wilfredo Gómez falleció el sábado en Puerto Rico a los 69 años, poniendo fin a la trayectoria de una de las mayores leyendas del boxeo latinoamericano y uno de los deportistas más admirados de la historia de la isla.

Nacido en San Juan el 29 de octubre de 1956, Gómez, conocido universalmente como Bazooka, mostró desde muy joven unas condiciones extraordinarias para el pugilismo. Tras una brillante carrera amateur, en la que logró importantes éxitos internacionales, dio el salto al profesionalismo y pronto comenzó a labrarse una reputación basada en una pegada demoledora y un estilo ofensivo que cautivó a los aficionados.

Su consagración llegó en 1977 al proclamarse campeón mundial del peso supergallo. A partir de entonces protagonizó una de las etapas más dominantes que se recuerdan en la historia de las categorías ligeras, defendiendo con éxito su corona en numerosas ocasiones y acumulando una impresionante colección de victorias por nocaut.

A lo largo de su carrera conquistó títulos mundiales en tres divisiones diferentes y protagonizó combates inolvidables frente a algunas de las grandes figuras de su época. Su rivalidad con destacados campeones de las décadas de 1970 y 1980 contribuyó a engrandecer su leyenda y le convirtió en uno de los púgiles más respetados del panorama internacional.

Retirado con un extraordinario balance profesional, Gómez ingresó en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo como reconocimiento a una trayectoria marcada por el talento, la valentía y una capacidad de definición que le situó entre los mejores noqueadores de todos los tiempos.