Muere Eva Marie Saint, actriz ganadora del Oscar por "La ley del silencio" y musa de Hitchcock

La actriz Eva Marie Saint interpretando a Eve Kendall en "Con la muerte en los talones" junto a Cary Grant.

Eva Marie Saint, una de las grandes actrices del Hollywood clásico, ha fallecido a los 102 años en su casa de Los Ángeles. La intérprete, ganadora de un Oscar por La ley del silencio, alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Eve Kendall en Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock.

Nacida el 4 de julio de 1924 en Nueva Jersey, Saint comenzó su carrera en la televisión y el teatro antes de dar el salto al cine. Su gran oportunidad llegó en 1954 con La ley del silencio, dirigida por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando. Su interpretación de Edie Doyle le valió el Oscar a la mejor actriz de reparto, en su primera película.

La actriz Eva Marie Saint, en una imagen de archivo. | Europa Press

El reconocimiento internacional llegaría cinco años después. En 1959, Alfred Hitchcock la eligió para protagonizar junto a Cary Grant Con la muerte en los talones, donde interpretó a Eve Kendall, una elegante y seductora espía envuelta en una trama de identidades y persecuciones.

El papel la convirtió en una de las conocidas como rubias hitchcockianas y dejó algunas de las escenas más recordadas de la filmografía del director británico. Saint recordó años después que Hitchcock le pidió que bajara la voz, que utilizara menos las manos y que mirara siempre a Cary Grant a los ojos.

Una carrera de casi ocho décadas

Tras el éxito de Con la muerte en los talones, Saint continuó trabajando con algunas de las grandes figuras del cine. Participó en películas como Éxodo, junto a Paul Newman; Castillos en la arena, con Elizabeth Taylor y Richard Burton; Grand Prix, con James Garner; y La noche de los gigantes, con Gregory Peck.

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Aunque tuvo una larga trayectoria cinematográfica, la actriz rechazó numerosos papeles para poder dedicar más tiempo a su familia. También desarrolló buena parte de su carrera en televisión y recibió un premio Emmy en 1990 por su trabajo en People Like Us.

Saint permaneció vinculada a la interpretación hasta sus últimos años. Entre sus trabajos posteriores destacan Superman Returns (2006) y Winter's Tale (2014), además de diferentes papeles como actriz de voz.

En 2018, con 93 años, acudió a la gala de los Oscar para entregar un premio. Desde el escenario bromeó sobre su edad: “Soy más vieja que la Academia de Hollywood”.

Casada desde 1956 con el director y productor Jeffrey Hayden, fallecido en 2016, Eva Marie Saint tuvo dos hijos, cuatro nietos y dos bisnietos. Con su muerte desaparece una de las últimas grandes intérpretes vinculadas al Hollywood dorado y una actriz que quedó para siempre ligada a dos clásicos de la historia del cine: La ley del silencio y Con la muerte en los talones.