Marita Souto, una pérdida irreparable

Galicia llora una pérdida irreparable. El mundo del termalismo está de luto. Me cuesta encontrar palabras para despedir a Marita Souto porque no solo se va una profesional sino también una persona que dejó una profunda huella en mi camino.

La vida me ofreció la oportunidad de conocerla y saber de cerca su pasión por las aguas de Ourense. Su interés iba más allá del conocimiento técnico.

Marita estudiaba y entendía como nadie las propiedades químicas de nuestras aguas mineromedicinales y transmitía con gran entusiasmo el valor de las mismas.

Gracias a ella, numerosas personas -entre las cuales me incluyo- aprendimos a mirar el gran patrimonio que tenemos en Galicia y en Ourense gracias a las aguas. Marita nos ayudó con su sabiduría a comprender su riqueza y su gran potencial.

En el ámbito personal, quiero agradecerle su generosidad y empatía. Siempre estaba dispuesta a compartir su saber, a orientar, a escuchar y, sobre todo, a aportar.

Echaré de menos su sonrisa y su apoyo en todos los proyectos porque siempre me dio confianza para seguir avanzando.

Su legado no solo se mide por sus logros profesionales, que fueron muchos y variados, sino por todo lo que inspiró y ayudó a las personas que se cruzaban en su camino o bien que le pedían asesoramiento.

Las despedidas siempre son tristes pero quiero desde estas breves líneas decir un hasta luego con un enorme agradecimiento porque quienes tuvimos la gran suerte de aprender de ella sabemos que su influencia y legado seguirá vivo en todo lo que hagamos para poner en valor las aguas de Ourense y del resto de Galicia.

Gracias Marita y, como siempre decías en tus bonitos mensajes: “Cariños, Marita”.