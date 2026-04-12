Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 12 de abril?

Ramón Otero Pedrayo

Ourense lembra a Otero Pedrayo no 50 cabodano do seu pasamento

Ourense réndelle homenaxe a don Ramón Otero Pedrayo con motivo do 50 aniversario do seu pasamento, cun programa de actos que porá en valor a memoria dunha das figuras máis sobranceiras da cultura galega. Ás 10,30 horas celebrarase na Catedral de Ourense unha misa na súa honra, oficiada polo bispo da Diócese, Leonardo Lemos, e co acompañamento musical da coral De Ruada. Posteriormente, ás 12,00 horas, terá lugar unha ofrenda floral diante do sepulcro do escritor no Cemiterio de San Francisco.

O ourensán Otero Pedrayo foi escritor, xeógrafo, ensaísta e político, foi unha das principais figuras do galeguismo cultural e membro destacado do Grupo Nós. Autor de obras fundamentais da literatura galega como “Arredor de si” ou “Os camiños da vida”.

  • ONDE: CATEDRAL DE OURENSE
  • CANDO: ÁS 10,30 HORAS

ACTIVIDADES

Ribadavia / Días de Artesanía

Jornadas Europeas de Artesanía, para acercar al público al trabajo artesanal a través de experiencias prácticas y participativas con tres días de actividades gratuitas. En esta última sesión habrá dos obradoiros de arreglos florales con flores secas y preservadas impartidos por olueis_la_vie_ en_fleur.

  • DÓNDE: CASA ARTESANÍA DE GALICIA
  • CUÁNDO: MAÑANA Y TARDE

ACTIVIDADES

Ourense / Vehículo Clásico

Cita para los amantes del motor con una edición que destaca por su atracción central dedicada a un modelo icónico que cumple seis décadas de historia. Además de la zona expositiva, los asistentes podrán disfrutar de una amplia área comercial y cocentraciones. Reúne a profesionales, empresas y clubes, así como a aficionados.

  • DÓNDE: EXPOURENSE
  • CUÁNDO: TODO EL DÍA

TEATRO

Verín / El Brujo

Iconos o la exploración el destino es un monólogo de humor que reflexiona sobre el destino en la tragedia griega. Desafilan por este espectáculo las grandes figuras incónivas de Medea, Edipo, Antigona y finalmente Hécuba. La exploración del destino viene de la mano de una exposición comparada de la fuerza determinante del destino en la vida de los protagonistas.

  • DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL
  • CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

MÚSICA

Xinzo de Limia / Festival de corales

Nueva edición de este Festival de Corales con la actuación de los conjuntos de Arbo, Campo Lameiro y Cantares de Xinzo. Todas ellas interpretarán un repertorio de temas populares y de autor que se caracterizan por el canto polifónico.

  • DÓNDE: AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL
  • CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Ourencanto

Concierto de clausura del encuentro de coros infantiles y juveniles, en el que cientos de jóvenes de la provincia mostrarán lo que han aprendido en estas últimas jornadas, haciendo gala de sus dotes artísticas. Desde la mañana, conjuntos de diferentes edades estarán en el Auditorio ensayando sus actuaciones.

  • DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL
  • CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

TEATRO

Coles / “O atranco”

Continúa la programación de la VIII edición del certamen de teatro aficionado de Coles, que en esta ocasión subirá al escenario al grupo La Caja de Pandora de Verín, para interpretar la obra “O atranco”. Las representaciones continuarán el próximo domingo “Ecandalo’s Club”, llegada desde Taboadela.

  • DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL
  • CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

stats