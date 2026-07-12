Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 12 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Festa para manter vivo o legado da cultura popular no Pereiro

Hoxe, domingo 12 de xullo

O Pereiro de Aguiar / Loñoá

Todo o día

O concello do Pereiro de Aguiar prepárase para celebrar hoxe a sétima edición da súa Festa Etnográfica, unha xornada deseñada para poñer en valor a cultura popular e os oficios tradicionais. A partir das 11,00 horas, a praza de San Antonio e a súa contorna converteranse nun punto de encontro interxeracional onde veciños e visitantes poderán mergullarse na historia e no patrimonio local. A programación destaca este ano por contar coa xornada con propostas pensadas para toda a familia, destacando a realización de diversos obradoiros artesanais, xogos tradicionais e actividades de contacontos. Ademais, o evento contará con música en directo, varias actuacións, exhibicións de artesanía e sorteos nun ambiente festivo pensado para fortalecer os lazos da comunidade e manter viva a identidade da zona ensalzando a cultura popular galega.

Festas en honor a San Benito en el monasterio de Santa Cristina

Hoy, domingo 12 de julio

Parada de Sil

Monasterio de Santa Cristina

Romería de San Benito en Parada de Sil, que comenzará a las 13,00 horas en el Monasterio de Santa Cristina con la misa solemne cantada por la Coral Aqua Música, seguida de la procesión. Al terminar, los gaiteros de Castrodeald ofrecerán una sesión vermú en el monasterio. Por la tarde, a las 18,00 horas, habrá una fiesta en el camping Cañón do Sil, abierta a todos los públicos con menú especial.

El festival de danza Abanea cierra su recorrido por Galicia en Celanova

Hoy, domingo 12 de julio

Celanova / Plaza Mayor

A las 21:00 horas

Celanova acoge la última jornada de Abanea, el festival de danza y movimiento itinerante. Será a las 21,00 horas con los espectáculos “El Mundo Atrás”, de Rolando Salomé; “Só”, de Martín Blanco y “Baunsbak”, de Elvi Balboa. Las actividades previas comenzarán a las 19,30 horas con el espacio “Happening Abanea Canle: creación e comunicación”, con Carlota Mosquera. Pista de Baile Abanea cerrará el programa con una propuesta concebida como punto de encuentro y participación, dirigida por Marta Alonso.

Feira en Feás para descubrir el talento local de Boborás

Hoy, domingo 12 de julio

Boborás / Feás

A las 11:00 horas

Sétima edición de la Feira de Feás, una oportunidad única para disfrutar de una jornada festiva y conocer de cerca las cooperativas del territorio con música en directo, artesanos, mercado y juegos infantiles. Para comer habrá pulpo, churrasco, dulces y comida mexicana. El evento es un gran escaparate para descubrir el talento rural y las empresas de la comarca.

Música tradicional y risas, la doble cita del festival EmularT

Hoy, domingo 12 de julio

Barbadás / Sobrado do Bispo

Varias horas / Entrada libre

Doble cita del festival EmularT con la actuación de las cantareiras Vagalumes en la plaza de San Xoán a las 12,00 horas. Por la noche, monólogo de Xavier Veiras en el bar Nani a las 21,00 horas.

Último día de las fiestas en honor a San Benito

Hoy

Allariz

Calles de la villa

Todo el día

Último día de las fiestas en honor a San Benito con una intensa actividad desde las 10,00 horas con el pasacalles de la Banda Unión Musical de Allariz. A las 11,00 horas, procesión con los Gigantes y Cabezudos, la Agrupación De Pé Feito, la Banda Unión Musical de Allariz y el Grupo Castro Floxo, que actuará a las 12,30 horas en la Plaza del Matadoiro, seguida por la banda local en A Barreira. A la noche, baile y fuegos.

Segunda edición de la Carreira do Pulpo

Hoy

O Carballiño / Veracruz

A las 10:00 horas

Segunda edición de la Carreira do Pulpo, con recorrido para grandes y pequeños.