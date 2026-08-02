Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 2 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El folk de Las nietas de Charli, primer concierto del Terrasón

Hoy, domingo 2 de agosto

O Barco / Paseo del Malecón

A las 20:00 horas

Entrada libre

Comienza la séptima edición del ciclo Terrasón, que se prolongará durante todo el mes de agosto. Las nietas de Charli será el grupo encargado de inaugurar la programación en la zona de Correos del paseo del Malecón. El dúo compuesto por las hermanas María y Raquel Rubio se ha convertido en un pequeño fenómeno de la canción alternativa y el folk estatal. Tras sorprender en 2024 con “Faro”, con el que se posicionaron como una de las revelaciones , Las Nietas del Charli tienen preparado “Un sol dentro”, un álbum grabado y producido por Campi Campón (Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, Vetusta Morla) y que abre una nueva vía para el folk alternativo en castellano. Todos los conciertos del ciclo Terrasón serán gratuitos excepto el de Abraham Cupeiro, el día 28, cuyas entradas están a la venta en Ataquilla.

Oímbra ensalza sus pimientos en una jornada gastronómica y festiva

Hoy, domingo 2 de agosto

Oímbra

Todo el día

Oímbra ensalza su producto estrella con la Festa do Pemento, producto reconocido con Denominación de Origen Protegida y un evento declarado de Interés Turístico de Galicia. Esta 29 edición comenzará a las 11,00 horas con animación musical para dar paso a mediodía a la exposición de platos de cocina a base de pimiento. A las 14,00 horas, comida popular amenizada por la charanga Támega. Ya por la noche, a las 21,00 horas Rosa Cedrón ofrecerá un concierto de entrada gratuita.

Feria en A Pereira para recordar el comercio familiar de Antón Tovar

Hoy, domingo 2 de agosto

Rairiz de Veiga / A Pereira

Desde las 11:30 horas

El núcleo de A Pereira en Rairiz de Veiga celebra su Feira Anual conmemorando los 60 años del histórico comercio de la familia materna de Antón Tovar. La jornada festiva ofrecerá pulpería, churrasco y una ruta caballar, complementadas con la música de los gaiteiros de Rairiz de Veiga a las 11,30 horas y la actuación del Dúo Begoña Mazaira a partir de las 15,30 horas.

La comunidad senegalesa comparte su comida y cultura con la ciudad

Hoy, domingo 2 de agosto

Ourense / Campo da Feira

A las 12:00 horas

Entrada libre

Celebración del Magal Touba, la festividad mundial en honor al teólogo musulmán senegalés Cheikh Ahmadou Bamba. La comunidad senegalesa local, integrada por casi 500 personas, invita a toda la ciudadanía a unirse a este encuentro que ofrecerá música, eventos y comida típica del país africano.

“Domingo vivo” en Ribadavia con comercio y música

Hoy, domingo 2 de agosto

Ribadavia / Calle de la villa

Todo el día

Nueva jornada del programa “Domingo vivo” para dinamizar el centro histórico mediante comercio local, música y degustaciones. La actividad arrancará a las 11,30 horas en la Praza de San Xoán con los premios de la campaña “Rasca y Gana”, seguida a las 12,00 horas por la música de la solista Marietta y catas de vinos de O Ribeiro, cervezas artesanales y sidras. La mañana se cerrará a las 13,00 horas en la Praza Maior con la actuación de Iago Vázquez. Habrá rutas guiadas temáticas por el patrimonio.