Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 5 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Ribadavia despide la quinta edición de su festival de magia

Ribadavia clausura la quinta edición del Festival de Ilusionismo Ribadavia Máxica, una cita que durante cuatro jornadas ha reunido espectáculos, talleres y actividades para todos los públicos. La programación de clausura arrancará con nuevos pases de la Experiencia Máxica Ollivanders, que se desarrollará en la igrexa da Madalena en sesiones de mañana y tarde.

A las 12,00 horas, el Badu Bar acogerá la propuesta Maxia Golfa con Magos de Garda, mientras que de 14,00 a 15,30 horas tendrá lugar el Cocido Máxico en el Restaurante Plaza, con reserva previa en el teléfono 636 923 386. La jornada concluirá a las 16,00 horas en la Casa da Cultura, donde Carlos Rubio ofrecerá una charla técnica dirigida a magos. El acceso a esta conferencia tendrá un coste de 20 euros.

DÓNDE: Ribadavia

CUÁNDO: Todo el día

ENCUENTRO

Celanova / Xuntanza moteira

Una cita que combina ruta turística, visita cultural y gastronomía. La jornada comenzará a las 9,00 horas en la Praza Maior, desde donde partirán los participantes hacia Xinzo de Limia y Montealegre, con varias paradas. Regresarán a Celanova a las 14,30 horas para la X Festa da Faba, amenizada por la charanga Street Band C.A.

DÓNDE: Plaza Mayor

CUÁNDO: A las 9,00 horas

MERCADO

Ourense / Antigüedades

Tradicional Mercado de Antigüedades, que tendrá lugar durante toda la mañana en la Praza Maior y en la calle Doctor Marañón. La cita, que se celebra el primer domingo de cada mes, reunirá puestos con todo tipo de objetos antiguos, convirtiéndose en una oportunidad de adquirir piezas únicas y de colección.

DÓNDE: Plaza Mayor y Dr. Marañón

CUÁNDO: Toda la mañana

TRADICIÓN

Vilariño de Conso / Fuliada

Jornada de cultura y tradición que comenzará a las 11,00 horas con la Ronda de Fulión, para dar paso a la Fuliada a mediodía. Los participantes compartirán una comida popular a las 14,30 horas a un precio de 25 euros. Por la tarde, amenizará el ambiente la charanga El Brexit.

DÓNDE: Calles de la villa

CUÁNDO: Todo el día

ACTIVIDADES

Allariz / Semana Santa ao Vivo

Concluye la programación de Semana Santa con una jornada dedicada a la música y al patrimonio local. La programación incluirá visitas guiadas al ecoespacio do Rexo y al conjunto arqueológico de Armeá, además de recorridos por el casco histórico, que volverá a llenarse de música en directo en horario de mañana y tarde. Se cierran así cuatros días de intensa actividad.

DÓNDE: Calles de la villa

CUÁNDO: Todo el día

FIESTA

Paderne de Allariz / Pascua

La parroquia de Figueiroá celebra la tradicional Festa da Pascua. Los actos comenzarán a las 13,00 horas con la misa solemne y la procesión, seguidas de la sesión vermú y del xantar veciñal. Por la tarde, espectáculo de magia a cargo del Mago Pablo Estévez y una sesión de fiesta y baile con el dúo Trazos.

DÓNDE: Figueiroá

CUÁNDO: Todo el día

MÚSICA

Xinzo de Limia / Concierto de Pascua

La programación de la Semana Santa se cierra con el Concierto de Pascua a cargo de la Agrupación Musical da Limia y la Coral Santa Mariña, en el que interpretarán un repertorio con temas propios de estas fechas, poniendo así el broche final a varios días de actividades culturales y religiosas en el municipio.