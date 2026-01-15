Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves, 15 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

David Hernández abre el año en el Foro La Región con el estoicismo

David Hernández de la Fuente (Madrid, 1974), inaugura el año en el Foro La Región. El catedrático de Filología Clásica y experto en la antigüedad grecolatina ofrecerá una ponencia centrada en la vigencia del pensamiento estoico, analizando cómo una filosofía de hace dos milenios sigue ofreciendo las mejores respuestas en el siglo XXI.

Hernández de la Fuente articulará su conferencia en torno a dos figuras fascinantes y antagónicas en la escala social: el emperador Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su época, y Epicteto, un esclavo que sufrió la sumisión. El ponente explicará cómo, desde extremos opuestos de la pirámide, ambos legaron claves idénticas para lograr la serenidad y la libertad interior, enseñando a distinguir lo que depende de nosotros de lo que es ajeno a nuestra voluntad.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS

GASTRONOMÍA

O Barco / Ruta de pinchos

XV edición de O Barco Vai de Viños, un recorrido gastronómico por restaurantes y bares de la localidad con la participación de 33 establecimientos, donde se servirán tapas exclusivas a un precio único de 3 euros. Este año, la ruta se dividirá en seis zonas, cada una representada por una variedad de uva característica de Valdeorras.

DÓNDE: O BARCO

CUÁNDO: HASTA EL 16 DE ENERO

FIESTAS

A Arnoia / San Amaro

Comienzan las fiestas patronales en honor a San Amaro, con un programa que combina música tradicional y gastronomía. En esta primera jornada habrá un pasacalles de la Banda de Música de Cartelle por el Val de San Amaro y, a las 12,30 horas, misa solemne y concierto de la agrupación. Los festejos continuarán hasta el sábado.

DÓNDE: A ARNOIA

CUÁNDO: A LAS 12,30 HORAS

PRESENTACIÓN

Ourense / “Poesía bonita y que se entiende”

Presentación del volumen tres del libro Poesía bonita y que se entiende. El acto contará con la participación de María Ramos Salgado, una de las autoras, quien presentará el libro y ofrecerá además un taller práctico de escritura poética dirigido al público general. Entrada libre.

DÓNDE: LIBRERÍA EIXO

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Picasso protagonista”

Muestra que explora la influencia de Picasso en la creación contemporánea a través del cómic. Más de 170 piezas de 40 autores gallegos y españoles reflejan cómo inspiró diseños, viñetas y propuestas innovadoras, con nombres como David Rubín, Paco Roca o María Herreros.

DÓNDE: SALA AFUNDACIÓN

CUÁNDO: HASTA EL 18 DE ENERO

FAMILIAR

Ourense / Pista de hielo

Pista de hielo natural para todas las edades, una de las actividades más populares de la programación navideña. El horario hasta el 19 de diciembre es de lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas; viernes de 17,00 a 22,00 horas; sábados de 11,00 a 22,00 horas; y domingos y festivos de 11,00 a 21,00 horas. La entrada general cuesta 7,50 euros.

DÓNDE: CC PONTE VELLA

CUÁNDO: TODO EL DÍA

MAÑANA

Ourense / Wind Rock Band

Concierto de la Wind Rock Band del Conservatorio Profesional de Música de Ourense. Bajo la dirección de Emilio Vázquez, interpretarán un repertorio de bandas icónicas como Queen, AC/DC, Guns N’ Roses o Metallica. El concierto cuenta con la colaboración del CIFP Portovello y el IES 12 de Octubre.